Un appel aurait été logé pour des vaches en liberté à Forestville.

La Sûreté du Québec (SQ) demande à la population d’être vigilant dans les rues de la ville.

Deux vaches sont en libertés, et si vous les voyez, la SQ vous invite à communiquer au 418-587-2238.

Elles auraient été aperçues dans le secteur de la rue Jean-Raymond.

La SQ remercie la population pour sa prudence et l’invite à relayer l’information pour assurer au sauf-conduit le plus rapidement à ces vénérables bêtes.