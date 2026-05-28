Des vaches en liberté à Forestville

Par Renaud Cyr 4:00 PM - 28 mai 2026
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Des vaches. Photo Shutterstock

Un appel aurait été logé pour des vaches en liberté à Forestville.

La Sûreté du Québec (SQ) demande à la population d’être vigilant dans les rues de la ville.

Deux vaches sont en libertés, et si vous les voyez, la SQ vous invite à communiquer au 418-587-2238.

Elles auraient été aperçues dans le secteur de la rue Jean-Raymond.

La SQ remercie la population pour sa prudence et l’invite à relayer l’information pour assurer au sauf-conduit le plus rapidement à ces vénérables bêtes.

Renaud Cyr

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