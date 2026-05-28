Portneuf-sur-Mer : la Halte 138 fête ses 15 ans

C’est le 28 mai 2011 que la Halte 138 ouvrait ses portes sur le bord de la route 138 à Portneuf-sur-Mer. Le prix de l’essence a beaucoup changé depuis, mais pas sa mission première de desservir les gens du village et des environs.

Au tournant des années 2010, le ministère des Transports a eu du pain sur la planche avec les contournements de villages sur la route 138.

Au moment où la Municipalité de Portneur-sur-Mer fut contournée par la nouvelle route en 2008, l’ancien Irving du village était déjà fermé.

« Ça faisait un petit bout qu’il n’y avait plus d’essence au village », se rappelle le propriétaire du dépanneur Eddy Tremblay.

Il raconte à l’époque qu’un terrain avait été prévu pour accueillir un projet de station-service le long de la nouvelle route.

C’est alors qu’entre en scène Rénald Tremblay, le propriétaire d’Autobus TR.

Le résident de Portneuf-sur-Mer trouvait que Forestville pour de l’essence, c’était loin.

« Rénald a fait les démarches pour pouvoir acheter ce terrain-là, et pour pouvoir développer une station-service », mentionne Eddy Tremblay.

Ce dernier fait savoir que tout le monde a mis la main à la pâte pour réaliser ce projet qui leur tenait à cœur.

Il en a fallu du jus de bras pour construire la Halte 138. Photo courtoisie

« Il a fallu beaucoup de travail, de persévérance et de passion pour faire vivre ce commerce essentiel à notre communauté », a annoncé l’homme via les réseaux sociaux de la Halte 138 à l’occasion de son anniversaire.

15 ans plus tard, le dépanneur peut être satisfait de son service et, aussi d’avoir une station-service bien maintenue et spacieuse.

« Il faut », commente avec humour Eddy Tremblay sur les travaux d’aménagement, de maintenance et plus récemment d’ajout de service comme le Cardlock commercial.

« Pendant l’été et les périodes plus touristiques, il y a beaucoup de gens qui passent sur la route et qui arrêtent chez nous », souligne M. Tremblay.

La majorité arrive bientôt, et le propriétaire n’a, du moins pour l’instant, pas de grands projets pour la station-service dans le court terme.

« Pour l’instant, ça va être plus de l’entretien et garder ça droit. Il n’y a pas d’autres gros projets pour l’instant », termine Eddy Tremblay.