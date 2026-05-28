Une saison estivale propice aux feux de forêt dans plusieurs régions du pays

La Presse Canadienne 4:11 PM - 28 mai 2026
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Un avion bombardier d'eau du Québec aide à combattre un feu de forêt dans la région d'Irishtown, au Nouveau-Brunswick, le lundi 11 août 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Ron Ward - Atlantic Wildfires 20250811 RSW - ©Ron Ward Photography Ron Ward MPA, SPA, F/MPPA - Ron Ward

Par Stéphane Blais

Environnement et Changement climatique Canada prévoit des conditions météo favorables aux feux de forêt dans les prochains mois pour plusieurs régions du pays, dont le sud du Québec.

Pour les mois de juin et juillet, les conditions météorologiques propices aux incendies devraient être au-dessus de la normale saisonnière pour presque toutes les provinces du pays.

«Nous pouvons constater des indications de températures supérieures à la normale pour presque toutes les régions canadiennes, avec des probabilités plus élevées en Colombie-Britannique, dans le sud des Prairies, dans l’est du Québec jusqu’au Labrador», a expliqué le directeur du Service météorologique d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Sébastien Chouinard.

«Nos prévisions indiquent qu’il y aura moins de précipitations que la normale saisonnière dans le sud de l’Ontario et le sud du Québec», a ajouté Sébastien Chouinard, lors d’une séance d’information technique à l’intention des médias jeudi matin.

Contrairement à MétéoMédia, qui prévoit des températures sous les normales saisonnières, ainsi que des précipitations au-dessus des normales pour l’est du pays en raison notamment d’El Niño, les modèles météorologiques d’ECCC penchent vers un été sec et chaud.

«On ne prévoit pas une influence forte d’El Niño au Canada pendant l’été», a indiqué jeudi matin Nathan Gillett, chercheur climatique à Environnement et Changement climatique Canada.

La Presse Canadienne

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