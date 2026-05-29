Du soutien administratif pour les membres de Pessamit

Une clinique mobile réunissant plusieurs agences gouvernementales se tiendra à Pessamit les 2 et 3 juin, au Centre communautaire Ka Mamuitunanut. Les membres de la communauté pourront y obtenir de l’aide pour diverses démarches gouvernementales.

Des agences comme Revenu Québec, Service Canada, Service Québec et l’Agence du revenu du Canada offriront un accompagnement spécialisé aux usagers sur place.

Il sera notamment possible de déposer des demandes de certificats de mariage, de statut d’Indien, de numéro d’assurance sociale, d’allocation familiale et de passeport, ainsi que de recevoir de l’aide pour les impôts.

Revenu Québec affirme qu’une vingtaine de cliniques mobiles destinées aux membres des Premières Nations sont organisées annuellement, autant dans les communautés qu’à l’extérieur, notamment dans les Centres d’amitié autochtones.

D’avril 2025 à mars 2026, neuf communautés autochtones du Québec ont reçu la visite de ces agences gouvernementales.

C’est le Conseil des Innus de Pessamit qui a effectué la demande pour la tenue de l’événement de la semaine prochaine.

Toujours selon les informations de Revenu Québec, les membres de la communauté d’Essipit sont invités à se déplacer à Pessamit s’ils souhaitent bénéficier de ce service.