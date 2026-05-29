Un Français écrit une chanson sur la Magpie

Par Edmond Sauvé 11:45 AM - 29 mai 2026
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L'artiste Cendrio (Emmanuel Travier) alors qu'il enregistre son album. Photo Margot Achard

Même si l’artiste Cendrio n’a jamais mis les pieds au Québec, il consacre une des chansons de son neuvième album solo à la rivière Magpie. Le Nord-Côtier s’est entretenu avec lui.

« Quand j’ai entendu qu’une rivière pouvait avoir une personnalité juridique, j’ai été absolument saisi », raconte Cendrio, dont le vrai nom est Emmanuel Travier.

L’artiste raconte qu’il a toujours été un grand défenseur de la nature et de ses richesses. Jusqu’alors, il n’avait jamais entendu parler d’un tel mécanisme de protection du territoire.

La curiosité du musicien a été piquée lorsqu’il est tombé sur la diffusion du documentaire intitulé Je suis Magpie, de Susan Fleming et Kim O’Bomsawin. Ce reportage, qui s’intéresse à l’acquisition du statut juridique de la rivière, avait été diffusé en 2023 dans l’Hexagone.

Cendrio explique que sa chanson « donne la parole à la Magpie » afin de sensibiliser le public à l’importance de la question environnementale.

« Ce message résonne chez nous en France, car certains acteurs revendiquent le statut de personnalité juridique pour la Seine et la Loire », renchérit-il. « J’ai particulièrement été touché par la façon dont les Innus parlent de cette rivière. On y sent beaucoup d’empathie », poursuit Cendrio.

L’artiste trouve que, malheureusement, l’humain prouve perpétuellement qu’il ne respecte pas assez la nature. Or, le discours qu’avaient les Innus au sujet de la Magpie était rafraîchissant, car il remettait la nature au centre de notre vision du monde.

Cendrio est habitué de travailler sur des sujets qui brillent par leur originalité. C’est pourquoi il n’a pas craint de mettre sa plume poétique au service d’une rivière. Ses albums explorent des styles musicaux oscillant entre funk, rock et pop.

L’album Chercheurs d’or, dans lequel figure la chanson La rivière Magpie sortira le 18 septembre 2026.

Edmond Sauvé

Médecin de famille, ailier gauche redoutable, passionné de littérature, de plein air et d'histoire, Edmond Sauvé repousse les limites du nombre d’heures dans une journée.... Lire la suite

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