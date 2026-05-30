Maison Alpha ABC Côte-Nord : 40 ans et plus pertinente que jamais 

La Maison Alpha ABC Côte-Nord de Baie-Comeau a fêté ses 40 ans d’existence. Selon la directrice générale l’organisme est plus pertinent que jamais dans la communauté, dans un contexte d’enjeux d’attraction et de rétention des nouveaux arrivants.

La Maison Alpha est, à la base, un organisme en alphabétisation créé il y a 40 ans.

« Quand je suis arrivée, il n’y avait aucune personne en francisation. Depuis, il en est arrivé une, deux, trois et on s’est retrouvé à devoir séparer les groupes. Ensuite, ça n’a fait qu’augmenter », raconte la directrice générale, Marjolaine Landry.

Mme Landry a commencé comme enseignante pour l’organisme. Elle se réjouit de voir l’évolution de la Maison Alpha. « Les gens doivent apprendre le français, mais si on veut les garder ici, il faut penser à l’intégration », mentionne-t-elle.

L’organisme a intégré une halte garderie avec le temps, en plus du nouveau café L’infuseur ainsi que les diverses activités, comme le club d’échecs.

« Nous avons maintenant une clientèle tellement variée. Le but est d’avoir un endroit de rassemblement », souligne la directrice générale.

« Pour moi, l’organisme est essentiel dans la communauté. On permet aux gens de mieux d’intégrer », poursuit-elle.

Une soirée festive a eu lieu le 21 mai pour souligner les 40 ans, avec une invitée de marque. « Mme Wilfrida Perron était présente. C’est elle qui m’a donné ma chance, m’a accueilli au sein de l’organisme et elle m’a fait confiance », confie Mme Landry.