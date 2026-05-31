Challenge des régions : le Club l’Envol de Forestville conclut sa saison en beauté

Onze gymnastes de Forestville ont représenté la Côte-Nord au Challenge des régions, un rendez-vous qui a réuni près de 1 000 athlètes de partout au Québec à Gatineau. Malgré l’absence de podium cette année, plusieurs participantes du Club L’Envol ont signé des performances remarquables pour clore la saison en beauté.

Le Challenge des régions de gymnastique s’est déroulé du 14 au 17 mai au Complexe Branchaud-Brière de Gatineau. Cette compétition d’envergure provinciale regroupait près de 1 000 gymnastes provenant de 19 régions du Québec.

Les meilleures athlètes des catégories R3 à R5 étaient réunies pour l’occasion. Le Club L’Envol de Forestville y était représenté par 11 gymnastes, qui ont eu l’occasion de se mesurer à l’élite québécoise dans ce qui constituait la dernière compétition de la saison.

Bien qu’aucune médaille ni aucun ruban n’aient été remportés par les représentantes forestvilloises, plusieurs d’entre elles ont réussi à se démarquer dans leurs catégories respectives.

Chez les R3 9-10 ans, au classement cumulatif des appareils, Charlotte Dufour a obtenu une honorable 23e place au trampoline parmi 51 gymnastes.

Au classement par appareil, Maëva Gagné s’est illustrée avec une 19e position au sol et au trampoline sur 54 participantes. Rosalie Imbeault a également offert de belles performances en terminant 23e au sol et 22e au trampoline.

Dans la catégorie R3 11-12 ans, Sara-Maude Girard a connu une solide compétition en prenant le 17e rang au trampoline, le 22e à la poutre et le 27e au tumbling sur un total de 55 athlètes.

Toujours dans cette catégorie, mais au classement par appareil, Brittany Fournier a décroché une 16e place au trampoline, tandis que Mary-Jay Tremblay-Roussy a suivi de près avec une 17e position parmi 45 concurrentes.

Chez les R3 13-14 ans, Aurélie Laurencelle a particulièrement brillé aux barres asymétriques, où elle a terminé au 17e rang. Elle a également obtenu une 20e place au trampoline et une 27e à la poutre dans un groupe comptant près d’une cinquantaine de gymnastes.

Finalement, dans la catégorie R5 13-14 ans, Eva Léonard a signé l’une des meilleures performances du club en se classant 12e au trampoline et 14e au tumbling sur 27 participantes.

Une première sans Nancy Therrien

Cette édition du championnat provincial revêtait également un caractère particulier pour le club. Pour la première fois depuis l’ouverture de L’Envol, l’entraîneuse et fondatrice Nancy Therrien n’était pas présente lors de cette compétition.

C’est l’entraîneuse Isabelle Mak qui a accompagné la délégation forestvilloise à Gatineau. Une expérience qu’elle a grandement appréciée auprès des gymnastes du club.

Le Challenge des régions marquait ainsi la fin de la saison compétitive pour le Club l’Envol. Les activités reprendront en septembre prochain alors que les athlètes retrouveront la palestre de Portneuf-sur-Mer pour amorcer une nouvelle année d’entraînement.