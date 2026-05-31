Des produits chimiques d’entretien développés à Sept-Îles 

Dylan Smith avait de grandes ambitions pour SSEM, entreprise septilienne de service de nettoyage pour laquelle il est le PDG : il voulait offrir ses propres produits chimiques d’entretien. C’est chose faite !

L’entreprise septilienne a été lancée en 2022, desservant les secteurs commercial, industriel et institutionnel pour l’entretien, mais assurant aussi la distribution sanitaire.

Il manquait toutefois quelque chose dans la mission de l’entreprise.

« La solution n’était pas adéquate pour nous. On a décidé de développer nos propres produits », de dire Dylan Smith.

SSEM a donc travaillé sur des produits chimiques d’entretien conçus pour les entreprises de la région, avec la gamme Nord.

« On voulait avoir le plein contrôle sur nos formules pour répondre concrètement aux besoins des entreprises d’ici », indique M. Smith. « Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de tests. »

Selon lui, son entreprise est la première sur la Côte-Nord à se lancer dans le développement de produits chimiques d’entretien.

Au-delà de ce que réalise SSEM, ce que le PDG espère, « c’est que d’autres entrepreneurs de la région voient que c’est possible. Il y a des secteurs entiers sur la Côte-Nord où on pourrait développer localement ce qu’on achète ailleurs. »

Nord-7

Le premier produit de la gamme sera le Nord-7, un dégraissant tout usage aux agrumes. Il sera disponible en format 4 litres dès le 1er juin, journée de lancement de la boutique en ligne de produits sanitaires.

Ce produit est le fruit d’une démarche volontaire dans le but de « développer des formules adaptées aux usages réels d’ici, plutôt que de se contenter de ce qui existe ailleurs ».

L’objectif de SSEM est de construire une gamme selon les besoins des clients, leur offrir la meilleure formule.

« On veut développer des produits puissants non nocifs, sans danger pour l’humain, que monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent avoir, des produits ménagers écoresponsables », mentionne Dylan Smith.

SSEM se sert déjà de ses propres produits pour les services d’entretien ménagers.

« Les clients sont très favorables. Ils nous aident aussi à choisir nos odeurs. On sent qu’ils veulent s’impliquer dans le projet. Des entreprises pourraient même avoir leur logo », souligne M. Smith.

Dans sa vision, le PDG voudrait que les produits de SSEM soient déployés à Québec et Montréal, lorsque l’entreprise sera bien établie dans la région.

« L’argent qui reste sur la Côte-Nord, c’est de l’argent qui travaille pour la Côte-Nord », résume-t-il. « Mais on ne s’arrête pas là – on a l’intention de faire rayonner ce qu’on bâtit ici bien au-delà de la région. »