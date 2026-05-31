Incendie de l’ancienne école de Pointe-Parent à Natashquan

L’ancienne école de Pointe-Parent, à Natashquan, était la proie des flammes, dimanche matin.

Dans un message sur les réseaux sociaux, la Municipalité de Natashquan précise que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est en route et que les pompiers du service de sécurité incendie de Havre-Saint-Pierre ont été contactés.

L’immeuble n’est pas habité.

Plus détails à venir.