Plus de 1 000 personnes au gala de lutte à Baie-Comeau 

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Par Roseline Pelletier 5:00 PM - 31 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Marco Estrada, quelques secondes après avoir défié DGenerate.  Photo Roseline Pelletier

Un peu plus de 1 000 personnes se sont déplacées au Centre sportif Aloca le 30 mai pour assister à un gala de lutte au profit du Comité nord-côtier des accidentés de la route (CNCAR), dans une ambiance particulièrement animée. 

« C’est correct les soupers-bénéfice, on aime ça, mais là, on voulait vraiment sortir de notre cadre habituel », déclare l’intervenant au CNCAR, Maxime Bélanger, qui a lui-même contacté l’agente du lutteur connu du public, Marco Estrada.

« Elle m’a dit que ce ne serait pas possible, que Marco était trop booké. Trente minutes plus tard, il m’a envoyé un message vocal pour me dire qu’il était partant », ajoute-t-il. 

Chose certaine : l’équipe du CNCAR a visé juste avec le choix d’activité-bénéfice. Les spectateurs étaient complètement enflammés, encourageant avec force « le gentil », en prenant soin de huer « le méchant ».

Pendant l’entracte, plusieurs en ont profité pour se faire photographier en compagnie des lutteurs et lutteuses, en plus d’acheter des articles promotionnels. 

La tête d’affiche de la soirée, Marco Estrada, explique qu’il a accepté l’invitation pour soutenir la cause des accidentés de la route et des personnes atteintes de traumatismes crâniens, mais aussi pour offrir aux gens d’ici la chance de voir de la lutte en direct, une première à Baie-Comeau depuis 40 ans.

« J’ai encore des frissons quand je suis sur le ring, et c’est des événements comme ceux-ci qui nous motivent à continuer à lutter », confie Marco Estrada (Marc Rousseau). 

L’aréna du Centre sportif Alcoa était presque comble. Photo Roseline Pelletier

Pour le lutteur Robby Hennessy, de son vrai nom Pierre-Carl Michaud-Tremblay, cette soirée est un véritable retour aux sources. C’est la première fois que l’homme originaire de Forestville lutte dans sa région natale.

« J’adore la Côte-Nord, quand je prends le traversier, je laisse tout mon stress à Baie-Sainte-Catherine et dès que j’arrive à Tadoussac, tout va bien, je me sens par chez nous », lance-t-il tout sourire, avec, lui aussi, l’espoir de voir plus d’événements relatifs à la lutte dans la région. 

Parmi les moments forts de la soirée, un joueur de l’équipe senior de hockey, les Pionniers, est monté sur le ring, lors de l’affrontement final entre Marco Estrada et son ennemi incontesté : DGenerate (Philippe Munger), pour se joindre à la bataille. 

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