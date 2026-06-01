CHRONIQUE | Un gala de lutte qui n’a laissé personne indifférent

Marko Estrada et son équipe frappent fort ! Les portes ouvertes étaient annoncées pour 19 h, mais déjà à 18 h 30, plus de 500 personnes attendaient devant les grandes portes du Centre Alcoa.

L’événement organisé par le Comité Nord-Côtier des Accidentés de la Route (CNCAR) s’annonçait déjà comme une expérience forte en émotions. Le CNCAR a bien fait son travail de promotion ! L’affiche du gala mettant en vedette presque tous les lutteurs était placardée partout en ville ! Et les gens ont répondu présents. Parents, couples et enfants étaient prêts pour un spectacle riche en émotions du club de lutte NSPW (North Shore Pro Wrestling). Après tout, ce n’est pas tous les soirs que Baie-Comeau joue le jeu de la lutte. Parce qu’un spectacle de lutte, ça se joue à deux : les lutteurs et la foule !

Champian du monde de Baie-Comeau

Si Marko Estrada se vante d’être le champion du monde, samedi soir, il était en tout cas le champion de Baie-Comeau.

Pour apprécier la lutte, il faut comprendre que ces artistes-combattants vous offrent un spectacle ancré dans le légendaire combat entre le bien et le mal, le gentil contre le vilain, le vrai contre le fourbe, entre les lutteurs et la foule au son des AAAH! et des BOUH ! Les Baie-Comois se sont bien prêtés au jeu et ont fait entendre haut et fort leur amour pour le lutteur de Forestville, fort comme un barrage de la Manic, Robby Hennessy (Pier-Karl Michaud-Tremblay). Ils ont hué le champion et vilain du spectacle D-Generate (Philippe Munger), qui compte 25 ans dans le milieu de la lutte québécoise, a su faire crier la foule, même hurler de colère, pourtant accueillie avec fort applaudissement lors de son entrée en scène.

Yann Pike a affronté le Double D (Dylan Donovan), Alex Sauvageau a affronté l’homme fort au marteau Louis Routhier, accompagné du lutteur FCB (Felix Cadieux Bertrand) en combat à trois. Robby Hennessy a affronté le très agile Bryan Colt. Les lutteuses Azaelle et Kacey Diamant se sont confrontées dans un spectacle impressionnant, multipliant les sauts des câbles et les acrobaties.

Le lutteur Gabriel Taylor, surnommé l’Écureuil volant pour sa prise iconique en vol plané, affrontait quant à lui la montagne de 6 pieds 4 pouces, Rayen Gurzil, dont le style rappelle celui d’un guerrier perse. Ce dernier a finalement remporté la victoire contre Taylor.

Mais que serait un spectacle de lutte sans l’intervention d’un gérant d’artiste, un peu crook, prêt à changer d’alliance pour remplir ses poches de gros dollars ? C’est le rôle qu’a parfaitement endossé Claude Maloon, originaire de Baie-Comeau, qui, dans sa prestance de manager texan plein de bagues aux doigts, rappelait par son rôle l’infâme et célèbre manager, Paul Heyman, qui tourne le match à l’avantage de son favori. Et que serait un match de catch sans la scène mythique de la chaise pliante rouge et de la table fracassée en plongeant du ring.

Comble du spectacle, les joueurs des Pionniers de Baie-Comeau ont présenté l’arrivée de Marko Estrada, montrant la coupe bien haute, et Eliott Fortin-Robinson joignant Marko Estrada dans son combat et affrontant dans le ring D-Generate et même hors du ring !

Après de multiples prises de soumissions sans succès, même la foule était d’avis que l’arbitre ne savait définitivement pas compter, même les combattants ont fini par s’en prendre à lui, à s’en servir comme distraction, à l’insulter, bref toute la troupe a eu son moment de gloire.

Frapper fort pour la vie

Derrière les personnages colorés, les prises de soumission, les chaises pliantes et les cris de la foule, l’objectif restait avant tout de soutenir les opérations du Comité Nord-Côtier des Accidentés de la Route.

À sa façon, ce gala rappelait les soirées de boxe du Lady Era présentées à Port-Cartier en 2017 et 2018 au profit d’organismes communautaires. Quand le sport-spectacle se met au service d’une bonne cause, tout le monde en sort gagnant. Les lutteurs auront aussi de nouveaux fans, et ravivé la flamme pour la lutte dans le cœur des Baie-Comois.

C’est ce genre de soirée mémorable qui marque les souvenirs des jeunes et moins jeunes. Une chose est certaine : les Baie-Comois ont démontré samedi soir qu’ils aiment la lutte professionnelle et qu’ils seront au rendez-vous lors du prochain passage de la North Shore Pro Wrestling.