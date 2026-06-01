Cueillette de mollusques : plusieurs secteurs fermés tout l’été sur la Côte-Nord

La cueillette de mollusques est interdite dans plusieurs secteurs de la Côte-Nord du 1er juin au 30 septembre. Pêches et Océans Canada rappelle que ces fermetures saisonnières visent à protéger la santé publique en raison de risques de contamination liés à la pollution.

Les amateurs de cueillette de mollusques devront faire preuve de vigilance au cours des prochains mois. Pêches et Océans Canada (MPO) a annoncé la fermeture saisonnière de plusieurs secteurs coquilliers de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine à toutes les espèces de mollusques.

Ces fermetures découlent de recommandations formulées par Environnement et Changement climatique Canada en raison de la présence de pollution dans certains secteurs côtiers.

Sur la Côte-Nord, les zones touchées sont celles de la rivière Sheldrake, de Pointe Paradis, de Pointe-aux-Outardes Ouest, des Îlets Jérémie, de la baie des Chevaux et de Pointe aux Vaches.

Selon le MPO, ces mesures visent avant tout à protéger la population contre les risques associés à la consommation de mollusques contaminés.

« La consommation de mollusques insalubres peut entraîner de graves problèmes de santé, y compris la mort », rappelle l’organisme fédéral.

Les autorités soulignent également que toute personne qui récolte des mollusques dans un secteur fermé s’expose à des poursuites en vertu de la Loi sur les pêches.

Avant toute activité de cueillette, le MPO recommande de vérifier l’état des secteurs coquilliers afin de s’assurer qu’ils sont ouverts à la récolte.

L’information est accessible en ligne par l’entremise du service Vérifiez avant de cueillir, qui permet de consulter en temps réel les fermetures en vigueur dans les différentes régions maritimes du Québec.

Outre les secteurs de la Côte-Nord, des fermetures saisonnières sont également en vigueur dans plusieurs zones de la Gaspésie ainsi qu’à la baie du Bassin, aux Îles-de-la-Madeleine.