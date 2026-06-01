Feux à ciel ouvert interdits sur la Côte-Nord en raison du risque d’incendie

Le gouvernement du Québec interdit dès aujourd’hui les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sur une vaste partie du territoire québécois, dont la Côte-Nord. La mesure préventive vise à réduire les risques d’incendies alors que les conditions actuelles favorisent la propagation du feu.

À compter du 1er juin à 13 h, il est interdit d’allumer ou d’entretenir un feu à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci sur plusieurs territoires du Québec, notamment dans les MRC de La Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Sept-Rivières, de Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent. La décision a été prise par le ministère de la Sécurité intérieure en collaboration avec la SOPFEU.

Cette interdiction survient même si la situation des incendies demeure sous contrôle dans la province. Selon les données diffusées par le ministère, deux incendies de forêt sont actuellement en activité au Québec et tous sont contenus ou maîtrisés.

Depuis le début de la saison de protection, 177 incendies ont affecté une superficie totale de 180,7 hectares. À titre comparatif, la moyenne des dix dernières années à la même date est de 206 incendies, mais pour une superficie beaucoup plus importante de 87 999,6 hectares brûlés.

Le gouvernement souligne que cette mesure vise avant tout à prévenir l’éclosion de nouveaux incendies. « La collaboration de tous est essentielle », rappelle le ministère dans son communiqué.

L’interdiction signifie qu’il est désormais défendu d’allumer ou d’entretenir un feu à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci. Il est également interdit de se trouver sur les lieux où un tel feu est allumé.

Les contrevenants s’exposent à des sanctions. Le ministère rappelle qu’en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la sécurité incendie, toute personne qui ne respecte pas une ordonnance d’interdiction ou toute autre mesure imposée par le ministre est passible d’une amende, en plus du paiement des frais applicables.

Outre la Côte-Nord, les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais, des Laurentides, d’une partie de la Mauricie, du Nord-du-Québec et du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont également visées par cette ordonnance.

Les citoyens peuvent consulter les informations mises à jour concernant les interdictions en vigueur et les incendies de forêt sur les plateformes du gouvernement du Québec et de la SOPFEU.