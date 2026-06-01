Jusqu’à 50 000 $ pour les projets destinés aux aînés de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 3:30 PM - 1 juin 2026
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Les organismes et municipalités de la Côte-Nord peuvent obtenir une aide financière pour réaliser des projets en lien avec les aînés. Photo iStock

Les organismes et municipalités de la Côte-Nord pourront désormais obtenir jusqu’à 50 000 $ pour réaliser des projets destinés aux aînés. Le gouvernement fédéral a lancé l’appel de propositions 2026-2027 du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, dont les demandes devront être déposées au plus tard le 14 juillet.

La députée de Marilène Gill a salué l’ouverture de cet appel de projets, qui débutera le 2 juin. Elle estime que cette bonification permettra à davantage d’organismes et de municipalités de concrétiser des initiatives répondant aux besoins des aînés de la région.

Le montant maximal de la subvention a en effet été doublé par rapport aux années précédentes. Cette aide financière vise à soutenir des projets qui contribuent à améliorer la qualité de vie des aînés et à renforcer leur participation au sein de la collectivité.

« C’est une excellente nouvelle pour la région et nos aînés. Briser l’isolement et sortir de chez soi, c’est primordial pour vieillir heureux et rester en santé plus longtemps, physiquement et cognitivement », souligne Mme Gill.

Le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés appuie notamment les initiatives favorisant le bénévolat, le mentorat intergénérationnel, la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, la participation sociale ainsi que l’inclusion.

Le programme peut également financer des projets d’immobilisation liés à des activités ou à des infrastructures destinées aux personnes âgées.

La députée invite les organismes et les municipalités de la Côte-Nord à profiter de cette occasion pour déposer leurs propositions.

Les demandes devront être soumises au plus tard le 14 juillet 2026 à 15 h, heure avancée de l’Est. Les promoteurs disposent ainsi d’une période de six semaines pour préparer leur dossier.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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