La fréquentation des cinémas québécois toujours en baisse en 2025

Les Québécois continuent d’être moins nombreux à visionner des films au cinéma, avec une baisse de l’assistance de 15 % en 2025 par rapport à l’année précédente, et une chute de 39 % comparativement à 2019, année de référence prépandémique.

Dans de nouvelles données publiées lundi, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) fait état d’une baisse de l’assistance et des recettes au guichet pour les cinémas, qui se chiffraient à 127,6 millions $, par rapport à 142,7 millions $ en 2024.

Selon l’ISQ, les recettes ont atteint leur plus bas niveau depuis 2000 pour une troisième année de suite.

Toutefois, des pics d’assistance ont été enregistrés lors de certaines sorties notamment avec les films «Lilo & Stitch», et «Avatar: feu et cendre». Dans les films québécois, un seul a réussi à dépasser les chiffres de 2024 pendant la même période: «Menteuse», d’Émile Gaudreault. Au total, les films québécois représentent 9 % de l’assistance.

L’ISQ note qu’au-delà de certaines périodes plus propices, notamment les vacances scolaires, «la fréquentation reste en retrait par rapport à la situation prépandémique».

Et cela «laisse entrevoir une transformation durable des habitudes de sortie au cinéma depuis 2019», ajoute l’institut.

Pour l’ensemble des films projetés, celui qui a rapporté le plus de recettes est «Un film Minecraft», avec près de 6,5 millions $.

Mis à part le phénomène «Menteuse», les films québécois ont affiché un recul tant sur la part de projection, l’assistance et les recettes. Seul «Menteuse» s’est taillé une place importante dans le classement l’an dernier, comparativement à trois titres en 2024: «Nos Belles‑Sœurs», «Le Cyclone de Noël» et «1995». En 2025, un seul autre film a généré des recettes au-dessus du million de dollars: «Ma belle-mère est une sorcière».

Les films québécois se classent deuxièmes dans un marché qui est fortement dominé par les États-Unis.

«La part de marché des films québécois évolue de façon irrégulière d’une année à l’autre, ce qui permet de relativiser la baisse observée en 2025, provoquée par la diminution de l’offre de nouveautés québécoises», a souligné l’ISQ dans son rapport.

Cette baisse de l’assistance au cinéma s’accompagne d’ailleurs d’une diminution des établissements cinématographiques au Québec, qui sont passés de 98 en 2024 à 94 en 2025. Rappelons que c’est à ce moment que les cinémas Guzzo avaient fermé leurs portes, bien que certains aient été rouverts sous la bannière Ciné Starz.