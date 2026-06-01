Sacré-Coeur : un premier projet financé par la plantation Les racines de l’avenir

Les élèves de l’école primaire de Sacré-Cœur ont pu inspecter la plantation des Racines de l’avenir et connaître le premier projet gagnant financé grâce aux dons récoltés l’an dernier.

La journée du 29 mai s’est avérée une collaboration entre l’Association forestière Côte-Nord et le Groupe Boisaco, dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts.

Elle faisait suite à l’activité réalisée l’an dernier, qui a permis aux élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur d’amasser des fonds via la plantation d’arbres.

C’était lors du 40e anniversaire de Boisaco en 2025 que les élèves ont réalisé la plantation dans la forêt derrière l’école, avec des essences d’épinette blanche et de pin gris.

Journée pédagogique

L’avant-midi a été le théâtre d’activités pédagogiques et éducatives auprès des élèves de l’école primaire. La directrice de l’Association forestière Côte-Nord, Marie-Ève Gélinas, s’est promenée dans l’école pour rencontrer les élèves et leur transmettre des connaissances sur l’aménagement en forêt.

« Le but était de sensibiliser les élèves à l’aménagement forestier pour que les élèves puissent faire la différence entre un aménagement et une coupe dans la forêt, par exemple », fait savoir Julie Labille, responsable des communications pour le Groupe Boisaco.

En après-midi, les élèves sont venus regarder comment se portait la plantation, munis de feuilles et un tableau avec des critères à valider. « Ils ont inspecté l’état de santé des arbres par leur taille et leur feuillage. Ils ont pris l’activité très à cœur », révèle Mme Labille.

Les élèves ont pu faire l’inspection de la plantation des Racines de l’avenir. Photo courtoisie

Un fonds durable

Le projet retenu dans le cadre de la sélection du comité des Racines de l’avenir, chargé de sélectionner un projet à réaliser avec les fonds récoltés par la plantation, a également été annoncé.

Il s’agit d’une aire d’observation d’oiseaux, qui sera directement construite dans le coin de la plantation et qui est fréquentée par des espèces d’oiseaux intéressantes à observer pour les jeunes.

Le projet a été pensé avec l’aide du retraité de Granulco, Mario Hovington, qui y a offert du sien. « Il aime beaucoup fabriquer des nichoirs et des mangeoires pour les oiseaux et il a gentiment accepté de donner de son temps et de son expertise aux élèves de l’école qui portaient le projet », raconte Julie Labille.

Un nouvel appel à projets sera lancé à l’automne pour réaliser un autre projet jeunesse. Le Groupe Boisaco souhaite étiqueter différemment sa publicité pour faire participer le plus grand nombre de jeunes possible.

« On s’était peut-être dit que ce n’était pas assez clair la première fois que ça a été annoncé. Peut-être que des jeunes se sont dit qu’ils ne pourraient pas appliquer, mais l’appel à projets n’était pas destiné juste à l’école », affirme la responsable. « Ça peut être n’importe quel jeune ou groupe de jeunes qui peut appliquer », ajoute-t-elle.