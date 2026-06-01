Une activité portes ouvertes au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins

Par Renaud Cyr 2:55 PM - 1 juin 2026
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C'est le 19 juin aux Escoumins. Photo Parcs Canada/Sébastien St-Jean

À l’aube de la saison estivale, les partenaires du Centre de découverte du milieu marin (CDMM) des Escoumins invitent la population locale à l’événement portes ouvertes qui se tiendra le 19 juin prochain, de 15 h à 19 h.

C’est gratuit et à en lire le descriptif du déroulement de la fin de journée on comprend que tout le monde sera là.

Les équipes de Parcs Canada, de la Base de plongée Les Escoumins, d’Explos-Nature et de l’Odyssée artistique des Bergeronnes seront sur place pour agrémenter la visite des intéressés.

On y présentera notamment la nouvelle expérience immersive Rêveries des profondeurs dans la salle de projection du site, qui va faire découvrir aux gens « l’univers fascinant et coloré des fonds marins du Saint-Laurent ».

Il y aura des tarifs spéciaux à la base de plongée ainsi que sa visite pour ceux qui voudraient se lancer à l’eau.

Les guides d’Explos-Nature feront de l’interprétation de l’environnement marin à l’agora dans le bas du site, et l’Odyssée artistique vous fera découvrir la programmation estivale de ses concerts On jazz sous la lune.

Renaud Cyr

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