Assemblée nationale: hausse des menaces visant les députés

Par Patrice Bergeron

QUÉBEC — Les menaces visant les députés de l’Assemblée nationale sont en hausse.

La sécurité a traité 668 dossiers en 2025-2026, par rapport à 498 l’année précédente, soit une augmentation de 34 %, selon les données révélées par la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy.

Sur les 668 dossiers traités, un peu moins de la moitié, soit 296, ont été considérés comme des dossiers d’intérêt, c’est-à-dire qu’ils ont été jugés comme sérieux par les corps policiers.

Il s’agit d’une hausse de 27 % des dossiers d’intérêt, par rapport à l’année précédente.

Il peut s’agir par exemple de menaces ou de méfait pouvant mener à des enquêtes criminelles, a expliqué le sergent d’armes de l’Assemblée, Mathew Lagacé.