Invasion à domicile à Baie-Comeau : quatre personnes arrêtées aux Escoumins

Par Karianne Nepton-Philippe 8:21 AM - 2 juin 2026
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La Sûreté du Québec, en collaboration avec les policiers de Pessamit, ont procédé à des arrestations aux Escoumins le 1er juin. Photo capture d'écran : Facebook (Frederic Quessy)

Quatre personnes ont été arrêtées le 1er juin aux Escoumins par la Sûreté du Québec et les policiers de Pessamit, en lien avec l’invasion à domicile survenue la veille à Baie-Comeau. 

« C’est un véhicule qui était relié à l’invasion à domicile. […] Les quatre personnes qui ont été arrêtées vont comparaitre aujourd’hui », indique le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec. 

Trois d’entre eux sont mineurs. Ce sont des informations sur le véhicule qui ont permis de procéder à ces arrestations le 1er juin. 

Rappelons qu’une invasion à domicile est survenue le 31 mai en soirée sur l’avenue Charles-Guay à Baie-Comeau.

Pour en savoir plus : 

Invasion à domicile à Baie-Comeau : trois personnes blessées

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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