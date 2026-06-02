Mai marqué par les orages et des pluies abondantes sur la Côte-Nord

Après un mois de mai ponctué par plusieurs épisodes orageux à travers le Québec, la Côte-Nord se distingue par des précipitations largement supérieures aux normales saisonnières. Environnement et Changement climatique Canada prévoit maintenant un mois de juin plus chaud et plus sec que la moyenne, un contexte qui pourrait accroître les risques de feux de forêt.

Le mois de mai 2026 a été marqué par une succession d’événements météorologiques actifs à l’échelle du Québec, particulièrement dans l’est de la province.

Selon le bilan mensuel publié le 2 juin par Environnement et Changement climatique Canada, plusieurs secteurs de la Côte-Nord ont reçu des quantités de pluie bien au-dessus des normales, alors que les températures sont demeurées légèrement inférieures aux moyennes saisonnières.

À Sept-Îles, 146 millimètres de précipitations ont été enregistrés au cours du mois, soit 170 % de la normale. Les températures y ont atteint une moyenne de 5,7 °C, légèrement sous la normale de 6 °C.

L’un des événements les plus marquants s’est produit le 1er mai, lorsqu’un système météorologique a déversé 68,1 millimètres de pluie sur Sept-Îles en une seule journée, représentant à lui seul environ 80 % de la normale mensuelle.

Un autre épisode pluvieux survenu entre les 25 et 27 mai a également apporté entre 40 et 60 millimètres de pluie dans plusieurs secteurs de l’est du Québec. À Havre-Saint-Pierre, ces deux événements ont représenté près de 70 % des précipitations reçues durant tout le mois.

Malgré ces épisodes de pluie abondante, les températures sont demeurées relativement près des normales à l’échelle provinciale. Certains secteurs situés le long du Saint-Laurent et du Saguenay ont toutefois connu un mois particulièrement frais. L’est du Québec a également terminé le mois avec des températures sous les normales.

Le rapport souligne également que mai a été marqué par plusieurs épisodes orageux ayant causé des dommages dans différentes régions du Québec. Le 26 mai, une ligne d’orages a notamment traversé le Saguenay, la région de Québec et la Haute-Mauricie, générant des rafales atteignant 96 km/h et provoquant d’importants dégâts matériels.

Par ailleurs, la saison des glaces 2025-2026 dans le golfe du Saint-Laurent a pris fin plus tôt qu’à l’habitude. Les derniers vestiges de glace marine ont disparu le 18 mai, soit environ une semaine avant la normale. Les experts notent également qu’il s’agit d’une sixième saison consécutive où la couverture de glace demeure inférieure à la moyenne.

Un début d’été plus chaud et plus sec

Les prévisions pour juin laissent entrevoir un changement de tendance. Selon les météorologues, la première moitié du mois devrait être marquée par des températures largement supérieures aux normales saisonnières. Les précipitations pourraient quant à elles être déficitaires, particulièrement au début du mois.

« Dans l’ensemble, juin devrait donc se caractériser par des conditions généralement plus chaudes et plus sèches que la normale, particulièrement au cours de sa première moitié », indique Environnement et Changement climatique Canada.

L’organisme fédéral prévient que si ce scénario se confirme, les conditions pourraient devenir favorables au développement de feux de forêt dans plusieurs régions du Québec au cours des prochaines semaines.