Qui protégera les dossiers médicaux ?

Alors que le réseau de la santé accélère son virage numérique, des archivistes médicaux tirent la sonnette d’alarme sur la Côte-Nord. On s’inquiète surtout des répercussions sur la qualité des données, la confidentialité des dossiers et même certains soins.

C’est le même portrait partout dans la province. Derrière chaque dossier médical transféré entre Baie-Comeau, Sept-Îles ou Québec, se cache souvent le travail méconnu d’un archiviste médical.

Selon l’Association des gestionnaires de l’information de la santé du Québec (AGISQ), cette profession spécialisée traverse actuellement une période d’incertitude importante.

L’organisme, qui représente les archivistes médicaux du Québec, affirme que le réseau de la santé entreprend « le plus grand virage numérique de son histoire » avec le Dossier santé numérique (DSN), sans toutefois offrir un encadrement uniforme de la formation et du maintien des compétences.

Sur la Côte-Nord, l’AGISQ estime qu’environ une vingtaine d’archivistes médicaux seraient à l’emploi du réseau de la santé.

« En région, les équipes sont souvent petites et il y a moins de roulement. Ça peut rendre la mise à jour des connaissances plus difficile », explique la présidente de l’AGISQ, Marie-Christine Demers.

Profession méconnue

Bien loin de simplement classer des dossiers, les archivistes médicaux assurent notamment la codification des informations médicales, la protection des renseignements personnels et l’accès aux dossiers des usagers.

« On a un pied dans le clinique et un pied dans l’administration », résume Mme Demers.

Selon elle, la profession souffre toutefois d’un important manque de visibilité, ce qui complique le recrutement, particulièrement dans les régions éloignées comme la Côte-Nord.

« C’est un travail très niché et mal connu », soutient-elle.

L’AGISQ affirme également craindre les impacts du DSN sur l’avenir de la profession, alors que plusieurs tâches liées au transfert d’information entre établissements pourraient être automatisées ou centralisées.

Confidentialité des dossiers

L’organisme soutient aussi que le manque d’uniformité dans la formation pourrait avoir des conséquences concrètes sur la qualité des données médicales et la confidentialité des dossiers.

Marie-Christine Demers donne notamment l’exemple d’un dossier cardiaque mal codifié, pouvant fausser les données servant au financement des soins.

« Au final, le budget de l’année prochaine peut être moins élevé », explique-t-elle.

Elle souligne également les enjeux particuliers des petites communautés, où la proximité entre les citoyens peut rendre la confidentialité plus sensible. « Dans les petites régions, tout le monde se connaît », dit-elle.

L’AGISQ soutient finalement que sans aide financière ou reconnaissance accrue de la profession, l’association pourrait devoir cesser ses activités dans les prochains mois, ce qui entraînerait, selon elle, une perte importante d’expertise et de formation continue pour les archivistes médicaux du Québec.