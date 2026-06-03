Colombier : des formations pour prévenir les urgences en tourbière

À l’approche de la saison de récolte de la tourbe, producteurs et intervenants d’urgence ont participé à des exercices et à des formations spécialisées afin d’améliorer leur préparation face aux incendies et aux incidents pouvant survenir en tourbière.

Des activités qui prennent une importance particulière alors que la Côte-Nord fait désormais partie du territoire d’intervention du Créneau d’excellence Tourbe et substrats.

Les risques particuliers associés aux tourbières ont récemment mobilisé producteurs de tourbe horticole, pompiers et répartiteurs d’urgence dans le cadre de deux journées de formation organisées par le Créneau d’excellence Tourbe et substrats et l’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec.

Les activités, tenues les 1er et 2 juin, visaient à améliorer la prévention, la coordination et l’efficacité des interventions en cas d’incendie ou d’accident impliquant de la machinerie dans ces milieux de travail spécialisés.

Cette initiative a été financée par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Impulsion-Compétences.

Mieux se préparer aux situations d’urgence

Le 1er juin, un exercice de simulation a réuni à Alma des représentants de Tourbières Lambert, des services incendie d’Alma et de Dolbeau-Mistassini ainsi que de la centrale d’appels 9-1-1 d’Alma.

L’objectif était de mieux comprendre les défis propres aux interventions en tourbière, de clarifier les responsabilités de chaque intervenant et d’améliorer la coordination lors d’une situation d’urgence.

Les activités se sont poursuivies le lendemain sur le site de Sun Gro Horticulture, à Colombier, où deux formations pratiques ont été offertes aux participants.

Les ateliers portaient notamment sur les mesures d’urgence en cas d’incendie en tourbière et sur les techniques à privilégier lorsqu’un équipement mobile s’enlise dans ce type de terrain.

Au total, une vingtaine de participants provenant de trois entreprises ont pris part à ces formations, basées sur des guides développés par l’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec et mis à jour chaque année afin de tenir compte de l’évolution des pratiques de l’industrie.

« La prévention en tourbière passe aussi par une meilleure compréhension des réalités de chacun. En réunissant les producteurs et les services incendie autour de formations concrètes, nous souhaitons favoriser des interventions mieux préparées et mieux adaptées au terrain, dans l’éventualité d’un événement que personne ne souhaite vivre », a expliqué Christiane Plamondon, conseillère en santé et sécurité au travail.

Une présence accrue sur la Côte-Nord

Ces activités surviennent dans un contexte où le Créneau d’excellence Tourbe et substrats a récemment étendu son territoire d’intervention à la Côte-Nord, une région qui compte plusieurs sites de production de tourbe horticole.

L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec affirme vouloir poursuivre ses efforts afin d’améliorer les pratiques de prévention et de sécurité dans l’industrie, tout en favorisant la collaboration entre les entreprises et les services d’urgence appelés à intervenir sur le terrain.