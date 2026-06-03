La MRC de la Haute-Côte-Nord dévoile sa nouvelle image de marque territoriale

Par Renaud Cyr 4:39 PM - 3 juin 2026
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La conseillère aux communications Marylise Bouchard ainsi que la préfète de la MRC Micheline Anctil. Photo Renaud Cyr

La MRC de la Haute-Côte-Nord a procédé au dévoilement de sa nouvelle image de marque territoriale près de ses quartiers-généraux des Escoumins le 3 juin, en compagnie de ses employés et des élus des villages de la région.

Après plusieurs années de travail et un peu plus d’un million de dollars de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le nouveau logo est enfin sorti de l’atelier.

Pour la MRC, il servira à se démarquer au niveau touristique en plus de mettre en valeur les attraits naturels dans le cadre de sa signature toute propre, La Haute-Côte-Nord, territoire d’eau et de forêt.

« On veut se démarquer, et on veut que ça apparaisse dans tous les gestes et dans tout ce qu’on va faire ensemble », a assuré la préfète Micheline Anctil dans son allocution précédant le dévoilement.

Elle a mentionné que logo pourra se retrouver partout où la MRC passera, comme des événements dans des municipalités, des congrès, journées de travail et alouette.

« On dit la Haute-Côte-Nord et l’appellation, c’est nous. Plus on va l’utiliser, plus on va le faire reconnaitre dans le temps sur toutes les tribunes », a-t-elle enchaîné.

Aux dires du directeur du développement socioéconomique Simon Godin-Bilodeau, les aspects visuels du nouveau logo ont servi à faire ressortir la « nature assez puissante et sereine » typique de la région.

« C’est quelque chose qui est assez épuré. Les couleurs ont été choisies pour faire ressortir l’eau, la forêt, ce qui est naturel et les grands espaces », a-t-il souligné.

La nouvelle image de marque territoriale se veut un hommage coloré moderne, mais sobre.

On y trouve le bleu et blanc du fleuve et un double teinte de vert forêt de son arrière-pays, qui est doublé de blanc et noir, le jour et la nuit qui illuminent ou cachent certains de ses attraits.

Renaud Cyr

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