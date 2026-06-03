La Trotte de Forestville rassemble les familles pour une 49e édition

Le rendez-vous sportif emblématique de Forestville sera de retour le 6 juin avec une formule qui mise une fois de plus sur le plaisir de bouger, la participation familiale et les saines habitudes de vie.

Même si les organisateurs réservent les grandes célébrations pour le 50e anniversaire l’an prochain, la 49e édition de La Trotte de Forestville promet une journée bien remplie pour les sportifs de tous âges.

« C’est une journée dédiée au plaisir de bouger », résume l’administratrice Marie-Pier Gagnon. « C’est pour mettre en valeur les saines habitudes de vie, de montrer à nos plus jeunes que c’est important d’inclure le sport dans notre quotidien », explique-t-elle.

Comme lors des éditions précédentes, plusieurs épreuves de course et de marche seront offertes. Les départs débuteront à 10 h avec le 1 km garçons, suivi du 1 km filles à 10 h 15. Les épreuves de 2,5 km, 5 km et la marche de 5 km s’élanceront quant à elles à 10 h 30.

La populaire course de vélo sur l’anneau du terrain d’athlétisme sera également de retour à 11 h 30.

Au-delà de l’aspect compétitif, les organisateurs souhaitent surtout offrir une activité rassembleuse pour l’ensemble de la communauté.

« C’est une journée dédiée au plaisir, puis de bouger en famille parce que ça regroupe tous les membres de la famille, petits comme grands », souligne Marie-Pier Gagnon.

Des activités d’animation sont également prévues sur le site, dont un jeu gonflable pour les jeunes participants. Un dîner hot-dogs sera offert sur place afin de prolonger les festivités.

La remise des prix se déroulera ensuite dans la cafétéria, où plusieurs prix de présence seront tirés. Un vélo offert par Brunet figurera parmi les principaux prix remis au hasard parmi les participants.

L’organisation tient aussi à rappeler que La Trotte de Forestville s’adresse à tous, peu importe l’expérience ou la condition physique. « Peu importe le niveau de coureur que tu es, ça s’adresse à tout le monde », insiste Mme Gagnon.

Alors que les préparatifs du 50e anniversaire sont déjà dans les cartons pour 2027, les organisateurs invitent la population à profiter pleinement de cette 49e édition qui perpétue une tradition sportive bien ancrée dans la communauté forestvilloise.