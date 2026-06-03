L’importance des cégeps régionaux réaffirmée à Baie-Comeau

Des représentants de cégeps de partout au Québec se réuniront à Baie-Comeau les 4 et 5 juin à l’occasion du Conseil général de la Fédération de l’enseignement collégial (FEC-CSQ). L’organisation entend profiter de son passage sur la Côte-Nord pour rappeler le rôle crucial des établissements régionaux dans l’accès aux études supérieures et le développement des communautés.

La défense des cégeps en région sera au cœur des discussions du Conseil général de la Fédération de l’enseignement collégial (FEC-CSQ), qui se tiendra à Baie-Comeau les 4 et 5 juin. Des déléguées et délégués provenant de plusieurs régions du Québec y dresseront le bilan de l’année écoulée et prépareront la prochaine rentrée scolaire.

Pour l’organisation syndicale, cette rencontre constitue également une occasion de rappeler l’importance du réseau collégial dans les régions éloignées.

« Le réseau collégial ne peut être pensé à partir des seuls grands centres. Partout au Québec, les cégeps constituent des milieux de vie, de formation, de recherche et de développement qui soutiennent les étudiantes et étudiants ainsi que les communautés », affirme le président de la FEC-CSQ, Youri Blanchet.

« Défendre les cégeps de région, c’est défendre l’égalité des chances, l’occupation du territoire et l’avenir collectif », poursuit-il.

La fédération s’appuie notamment sur les constats du Bulletin de l’égalité des chances en éducation 2025 de l’Observatoire québécois des inégalités.

Selon ces données, la région où grandit une personne influence encore fortement ses possibilités de poursuivre des études postsecondaires, particulièrement lorsqu’elle provient d’un milieu moins favorisé. Les écarts seraient notamment plus marqués entre Montréal et certaines régions comme la Côte-Nord ou le Nord-du-Québec.

La FEC-CSQ soutient que l’accessibilité aux études repose non seulement sur les efforts individuels, mais aussi sur la proximité des établissements d’enseignement et sur les conditions permettant aux jeunes d’étudier dans leur région.

Elle estime que le réseau collégial public doit être soutenu partout au Québec afin de favoriser la réussite éducative et de contribuer au développement social, culturel et économique des communautés.

Un regard sur la sécurisation culturelle

L’événement s’ouvrira avec une conférence intitulée « La sécurisation culturelle au Cégep de Baie-Comeau : des initiatives inspirantes ». Le panel mettra en lumière différentes pratiques développées par le cégep pour favoriser l’accueil, l’inclusion et la réussite des étudiantes et étudiants autochtones.

Les membres du personnel Lysandre St-Pierre, Guylaine Bacon et Camille Robidoux-Daigneault partageront leurs expériences et présenteront des initiatives mises en place au sein de l’établissement.

Plusieurs dossiers à l’ordre du jour

Au cours des deux journées, les participants aborderont également divers enjeux touchant le réseau collégial, dont la tâche enseignante, la santé et la sécurité au travail, les effets de récentes lois adoptées par le gouvernement du Québec ainsi que la préparation de la prochaine ronde de négociations.

La FEC-CSQ affirme vouloir poursuivre son travail de défense des conditions d’enseignement, de la qualité de la formation et d’un réseau collégial public accessible dans l’ensemble des régions du Québec.

La Fédération de l’enseignement collégial regroupe quinze syndicats représentant plus de 3 500 enseignantes et enseignants de cégep à travers la province. Affiliée à la Centrale des syndicats du Québec, elle milite depuis sa fondation en 1968 pour le développement et le financement du réseau collégial public.