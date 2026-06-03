Tadoussac : début des travaux de Destination Tadoussac phase 2

Soupir de soulagement à la Municipalité de Tadoussac : après plus de 10 ans de travail et de planification, les travaux de la deuxième phase du projet d’infrastructure Destination Tadoussac commencent enfin.

Les interventions seront menées dans les secteurs de la promenade le long de la rue du Bord-de-l’Eau et du quai des excursions, au bout du village.

Les gardes de la promenade seront remis aux normes, des descentes sécuritaires vers la plage seront aménagées, et un pavillon sera érigé sur le quai.

Toutefois, les travaux en été sont une chose dont les visiteurs en mode vacances se passeraient volontiers.

Pas de travaux pendant juillet-août

Conscient de la désirabilité extrême des secteurs où vont se passer les travaux, le maire, Claude Brassard, indique que tout est pensé pour qu’il y ait le moins d’entraves à la circulation possible.

« Durant le mois de juillet et août, il n’y aura pas de travaux. On va tenter de minimiser l’ensemble des travaux afin qu’il y ait une fluidité », avance le maire de Tadoussac Claude Brassard.

Bien que la saison touristique en sera à ses balbutiements durant une bonne partie du mois de juin, le Festival de la chanson de Tadoussac risque d’attirer une bonne pelletée de monde.

« On a demandé aux contracteurs qu’il n’y ait pas trop de dérangement durant le Festival de la chanson. En principe, le début de ces travaux-là devrait être terminé pour le festival », assure-t-il.

Il n’y aura pas d’entraves routières à proprement parler sur la rue du Bord-de-L’Eau qui longe la promenade.

Claude Brassard indique qu’un chantier apparaîtra sur le quai, mais qu’il ne posera pas de problème puisqu’il prendra une petite partie de toute la superficie du quai.

Choix nécessaires

Des choix ont été pris notamment sur l’accès à la plage par la promenade près de la vieille chapelle.

Le projet sous l’ancien conseil prévoyait l’aménagement d’une agora en contrebas des escaliers, mais cette dernière est retournée en Grèce antique.

Les escaliers seront plutôt reconstruits et mis aux normes, ce qui n’empêchera pas d’éventuels ajouts s’ils sont jugés réalistes.

« Si on a des sous, on va compléter certains aspects du projet plus tard », dévoile Claude Brassard.

Idem pour le pavillon du quai, qui devait initialement prendre beaucoup plus de place que dans la mouture finale.

Le pavillon du quai pourra enfin nous protéger un temps soit peu de la pluie. Photo Option Aménagement

« Au départ, ça devait être une bâtisse. Avec les différentes administrations municipales, le bâtiment allait prendre presque le quai au complet », rappelle le maire.

« Le projet c’était de libérer le quai au maximum pour que les gens puissent avoir la vue, de l’espace et des bancs. C’est vers ça qu’on s’en va », estime-t-il.

Ce dernier indique que la fin des travaux, finitions et fignolages compris, est placée en avril 2027.