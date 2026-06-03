Une première fête des voisins à Essipit

Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, en collaboration avec Loisirs Essipit, tiendra sa première fête des voisins ouverte à tous le samedi 6 juin.

Au programme, il y aura des tables dédiées à la vente de garage, à l’artisanat et aux petits entrepreneurs qui voudront bien se prêter au jeu.

La population peut réserver sa table gratuitement pour la journée en contactant l’équipe des Loisirs Essipit. L’événement se déroulera de 10 h à 15 h. En plus d’un dîner hot-dog, il y aura aussi de l’animation durant l’après-midi.

Il y avait eu une première édition l’an dernier qui n’a pas été publicisée ni ouverte à l’externe de la communauté.

« C’était une première édition pour nous et c’était un test », raconte Marie-Ève B. Théberge, directrice patrimoine et culture au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, qui ajoute que l’équipe a eu l’idée de pousser le concept plus loin.

« Puisque c’est la fête des voisins, on s’était dit que c’était une belle occasion d’ouvrir la fête pour que tout le monde puisse y participer », dit-elle.

La directrice mentionne également qu’il y aura le jeu du tombe à l’eau, auquel des élus de la communauté participeront dans une ambiance de fête.

Tout le monde pourra y participer, autant pour être à l’extérieur de l’eau qu’y être submergé.

Marie-Ève B. Théberge mentionne que ce sera la deuxième année de test pour évaluer la reconduite de la fête pour de prochaines éditions.

Elle indique que la fête des voisins pourrait être un événement récurrent, sans toutefois changer sa formule simple et efficace.

« Je ne pense que pas que l’événement soit quelque chose qui va grossir énormément et la formule risque de rester simple. Ça fait un bel événement où venir se rencontrer à Essipit », termine-t-elle.