La Côte-Nord parmi les régions les plus prospères du Québec

Avec un revenu disponible moyen de 39 160 $ par habitant en 2024, la Côte-Nord se classe au quatrième rang des régions du Québec. Alors que le revenu disponible a progressé de 5,5 % dans la région au cours de la dernière année, seule la Minganie affiche un léger recul parmi les MRC nord-côtières.

La Côte-Nord continue de se démarquer sur le plan économique. Selon les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), publiées le 1er juin, le revenu disponible par habitant a augmenté de 5,5 % dans la région entre 2023 et 2024, une progression supérieure à celle observée dans l’ensemble du Québec.

Le revenu disponible représente l’argent qui reste dans les poches des citoyens après les impôts, les cotisations et les autres prélèvements gouvernementaux. Il s’agit du montant disponible pour les dépenses courantes, les loisirs ou l’épargne.

En 2024, la Côte-Nord affiche un revenu disponible moyen de 39 160 $ par habitant, ce qui la place au quatrième rang des 17 régions administratives du Québec. Seules les Laurentides, la Montérégie et la Capitale-Nationale devancent la région. La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 38 400 $.

« Le revenu disponible par habitant représente le montant moyen qui reste à la disposition des particuliers pour la consommation finale de biens et de services ainsi que pour l’épargne », rappelle l’ISQ.

Des écarts importants sur la Côte-Nord

Derrière cette bonne performance régionale se cachent toutefois des réalités très différentes d’une MRC à l’autre.

La MRC de Caniapiscau, qui comprend notamment Fermont, figure parmi les territoires les plus riches du Québec avec un revenu disponible de 51 874 $ par habitant. Ce résultat s’explique en grande partie par l’importance du secteur minier et les salaires élevés qui y sont versés.

À l’échelle régionale, Sept-Rivières suit avec un revenu disponible de 41 270 $, devant la Minganie (40 364 $). Viennent ensuite la Basse-Côte-Nord (36 694 $), la Manicouagan (36 334 $) et la Haute-Côte-Nord (35 946 $).

Parmi les 104 MRC du Québec, la Minganie est la seule à avoir enregistré une diminution de son revenu disponible par habitant en 2024, avec un recul de 0,2 %.

Cette baisse survient toutefois après une forte progression de 4,7 % l’année précédente. Selon l’ISQ, le recul s’explique notamment par une stagnation de la rémunération des salariés et par une hausse de l’impôt payé par les particuliers.

Malgré cette légère diminution, la Minganie conserve un revenu disponible supérieur à la moyenne québécoise.

Une croissance généralisée au Québec

À l’échelle provinciale, le revenu disponible par habitant a augmenté de 4,9 % en 2024 pour atteindre 38 400 $. Cette croissance est principalement attribuable à l’augmentation des salaires ainsi qu’à la progression des revenus de placement et des revenus de location.

L’ISQ souligne également que le ralentissement de l’inflation a permis aux Québécois de conserver une plus grande part de leur pouvoir d’achat. En tenant compte de la hausse des prix, le revenu disponible réel a progressé de 2,2 % en 2024, une première augmentation depuis 2020.

Pour la Côte-Nord, ces résultats confirment la vigueur économique de plusieurs secteurs clés de la région, notamment les ressources naturelles et l’industrie minière, qui continuent de soutenir des revenus supérieurs à la moyenne québécoise.