Les Nomades d’asphalte débarquent à Baie-Comeau 

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Par Roseline Pelletier 11:04 AM - 4 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Après Baie-Comeau, les chercheuses poursuivent leur route jusqu’à Sept-Îles.  Photo Facebook (Regroupement des centres d’amitié autochtone du Québec)

Deux étudiantes qui ont entrepris une tournée à vélo des centres d’amitié autochtone du Québec s’arrêteront à celui de la Manicouagan, à Baie-Comeau, ce vendredi 5 juin, pour prendre part au dîner communautaire, offert hebdomadairement par l’établissement. 

Les deux jeunes femmes originaires de Mashteuiatsh et de Wendake ont entamé cette tournée le 11 mai dans Lanaudière. Leur but est de favoriser le rapprochement des communautés autochtones et allochtones en encourageant la discussion et le partage.

Leur projet de recherche s’intitule : « Répertoire de pistes d’actions et de réflexions collectives pour re/tisser des relations entre Autochtones et non-Autochtones dans les villes du Québec : un partenariat pour autochtoniser la recherche et les espaces urbains ». 

La population est invitée à participer au dîner communautaire où elle pourra échanger avec les deux chercheuses et en apprendre davantage sur leurs réflexions entourant le vivre-ensemble, la réconciliation et les relations entre autochtones et allochtones dans les milieux urbains.

Les deux cyclistes se rendront également au centre d’amitié de Sept-Îles.

Plus d’informations à venir dans notre édition du 10 juin. 

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