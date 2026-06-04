Québec ouvre la porte à de nouveaux projets jeunesse sur la Côte-Nord

Les organismes municipaux, communautaires et d’économie sociale de la Côte-Nord pourront bientôt soumettre des projets destinés à favoriser l’engagement des jeunes dans leur milieu.

Le gouvernement du Québec investira de nouveau afin de soutenir les initiatives favorisant la participation des jeunes à la vie municipale. L’annonce a été faite le 4 juin par le député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental pour la Côte-Nord, Yves Montigny, au nom du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque.

L’appel de projets 2026-2027 du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal débutera le 15 juin. Les organismes admissibles de la Côte-Nord auront jusqu’au 25 septembre pour déposer leur candidature.

L’objectif du programme est d’aider les organismes municipaux à développer leur expertise en matière de jeunesse et à mettre en place des initiatives concrètes permettant aux jeunes de prendre davantage part à la vie de leur communauté. Québec souhaite ainsi renforcer leur participation citoyenne et leur sentiment d’appartenance à leur milieu.

Le gouvernement prévoit investir près de 500 000 $ à l’échelle provinciale dans le cadre de cet appel de projets.

« Je suis particulièrement fier du fait que notre gouvernement continue d’investir dans ce programme qui offre l’opportunité aux jeunes de s’impliquer et de participer à la vie municipale en fonction de leur propre vision, selon leurs intérêts et leurs préoccupations. Il permet de bâtir des ponts entre les générations et de préparer maintenant l’avenir de leur collectivité », a déclaré le ministre Mathieu Lévesque.

De son côté, Yves Montigny estime que cette mesure permettra aux jeunes Nord-Côtiers de jouer un rôle plus actif dans le développement de leur région.

« Cette initiative donne à la jeunesse nord-côtière les leviers nécessaires pour s’impliquer activement au sein des municipalités. En leur offrant les moyens de bâtir un environnement qui leur ressemble et où les jeunes se sentent bien, nous contribuons concrètement au dynamisme et au rayonnement de la Côte-Nord », a-t-il affirmé.

Depuis la création du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal, 76 projets provenant des 17 régions du Québec ont obtenu un soutien financier pouvant atteindre 50 000 $ chacun.

Les MRC, les municipalités, les organismes à but non lucratif, les coopératives, les entreprises d’économie sociale ainsi que certains organismes publics figurent parmi les organisations admissibles.

La gestion du programme est assurée par le Secrétariat à la jeunesse, avec la collaboration de plusieurs partenaires du milieu municipal et jeunesse, dont la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du Québec, Citoyenneté jeunesse et le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec.