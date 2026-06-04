Transaction : le Drakkar obtient un joueur des Saguenéens 

Par Karianne Nepton-Philippe 10:27 AM - 4 juin 2026
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Le Drakkar Baie-Comeau effectue une nouvelle transaction.  Photo Kassandra Blais

Le Drakkar de Baie-Comeau obtient l’attaquant Thomas Desruisseaux, dans une transaction avec les Saguenéens de Chicoutimi. 

Ce mouvement conclut la transaction liée à l’échange de Lucas Beckman, en décembre. 

L’attaquant de 20 ans rejoint donc le navire de Baie-Comeau, après trois ans et demi à Chicoutimi. 

Les Saguenéens ont aussi commencé des transactions. Ils ont échangé Maxim Schäfer aux Eagles de Cap Breton. Il se pourrait que les Bleus procèdent à d’autres échanges avec Cap Breton, comme Lucas Beckman, selon les rumeurs relayées par QMJHL News

Rappelons que le repêchage LHJMQ se tient les 5 et 6 juin. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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