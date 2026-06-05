Des militaires de Bagotville à Baie-Comeau pour un exercice de simulation

Par Johannie Gaudreault 10:29 AM - 5 juin 2026
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Des militaires seront présents à l’aéroport de Baie-Comeau du 9 au 12 juin pour un exercice d’entraînement. Photo Corporal Bélynda Casse

Une quinzaine de militaires de la 3Escadre de Bagotville seront visibles à Baie-Comeau pour l’exercice AGILE WARRIOR 26-03. Cette opération de simulation logistique se déroulera à proximité de l’aéroport, sans présence d’aéronefs militaires et sans risque pour la population.

Du 9 au 12 juin, la population de Baie-Comeau pourrait remarquer une présence militaire accrue aux abords de l’aéroport. La 3Escadre de la Base des Forces canadiennes Bagotville y mènera un entraînement visant à tester sa capacité de déploiement et de soutien logistique dans un contexte opérationnel.

Selon les Forces armées canadiennes, une quinzaine de militaires en uniforme pourraient être aperçus dans la communauté au cours de cette période. Les activités prévues s’inscrivent dans le cadre normal de l’exercice et ne présentent aucun risque pour la population.

L’entraînement repose sur une simulation logistique du concept d’emploi du combat agile (ECA), une approche qui vise à permettre aux forces aériennes de maintenir leurs opérations en dispersant rapidement leurs ressources dans différents sites.

À Baie-Comeau, l’exercice portera plus précisément sur un scénario simulé de dispersion de ressources aéroportuaires à l’échelle locale.

Les autorités militaires précisent toutefois qu’il s’agit d’une opération à petite échelle. Aucun aéronef militaire ne sera déployé à Baie-Comeau durant l’exercice.

Dirigé à partir du Saguenay, AGILE WARRIOR 26-03 constitue un premier exercice de ce type pour la 3Escadre. L’objectif est de renforcer la capacité des militaires à se déployer rapidement et à soutenir efficacement les opérations en réponse à des situations imprévues, tant au Canada qu’à l’étranger.

« L’exercice AGILE WARRIOR 26-03, mené par la 3Escadre, est une occasion pour nos membres et nos partenaires de collaborer ensemble à la simulation logistique d’un scénario de dispersion de ressources aéroportuaires à l’échelle locale », indique-t-on par voie de communiqué.

Les Forces armées canadiennes soulignent que leurs exercices sont étroitement planifiés et rigoureusement encadrés afin de réduire au minimum les répercussions sur la communauté tout en assurant la sécurité du public.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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