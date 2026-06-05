Déversement : circulation en alternance sur la 389
La route 389. Photo Karianne Nepton-Philippe
La circulation est actuellement en alternance sur la route 389, au km 50, en raison d’un déversement sur la chaussée.
C’est l’information que partage Québec 511 dès 21 h 15 le 5 juin.
La durée de cette alerte est indéterminée. Les usagers de la route sont invités à redoubler de prudence dans le secteur.
Notons que plusieurs sorties de route ont été remarquées dans les derniers jours.
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