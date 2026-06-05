Déversement : circulation en alternance sur la 389

La circulation est actuellement en alternance sur la route 389, au km 50, en raison d’un déversement sur la chaussée.

C’est l’information que partage Québec 511 dès 21 h 15 le 5 juin.

La durée de cette alerte est indéterminée. Les usagers de la route sont invités à redoubler de prudence dans le secteur.

Notons que plusieurs sorties de route ont été remarquées dans les derniers jours.