La Caisse du Saguenay-Saint-Laurent reconnue pour son soutien à la communauté 

La Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent a figuré parmi les 10 finalistes du programme Reconnaissance Desjardins avec son initiative « Soutenir notre communauté, un atelier à la fois » lors du gala annuel tenu à Québec le 21 mai.

Le programme Reconnaissance Desjardins met en lumière des initiatives provenant de partout au Québec et en Ontario, qui contribuent concrètement au mieux-être des membres et des communautés.

L’initiative de l’institution financière Desjardins de chez nous est le résultat d’une volonté d’être présents auprès de ses membres, qui a résulté avec la mise en place de plusieurs activités pour toutes les tranches d’âge.

La caisse a lancé sa Caisse scolaire dans les quatre écoles du territoire à la rentrée et animé des séances de Mes finances 101 pour des élèves du secondaire.

De plus, elle a offert un atelier sur la planification successorale avec l’Alliance des femmes de Sacré-Cœur et mené un atelier de prévention de la fraude en collaboration avec une policière auprès des aînés de la région.

« Notre intention est simple et authentique : donner aux gens les moyens de comprendre, de décider et de se protéger, avec des conseils concrets, accessibles et bienveillants », explique Amélie Therrien, agente communication, médias sociaux et vie associative de la Caisse.

Visiblement l’initiative a frappé fort lors de son évaluation par le comité d’analyse, qui sélectionne les finalistes selon leur impact dans le milieu, leur capacité à mobiliser et leur alignement avec la mission de Desjardins.

Et ça a été la surprise pour l’équipe de la caisse du secteur ouest de la Haute-Côte-Nord.

« On ne s’y attendait vraiment pas. On est une équipe en région éloignée, dans un mouvement aussi grand et structuré que Desjardins, avec énormément d’initiatives partout au Québec. Sur près de 200 inscriptions, être finalistes du prix Fierté, c’est énorme pour nous », mentionne Amélie Therrien.