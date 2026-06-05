Repêchage LHJMQ : le Drakkar fait son premier choix 

Le Drakkar de Baie-Comeau a effectué son premier choix au repêchage de la LHJMQ. Il a sélectionné Tommy Leroux.

Tommy Leroux est le 12e joueur sélectionné en cette première ronde. Il est originaire de Candiac.

L’attaquant de 5’10” et 189 livres provient des Riverains du Collège Charles-Lemoyne.

Ce dernier a déclaré, sur les ondes de TVA Sports, après que son nom ait été annoncé : ” Je savais que Baie-Comeau avait de l’intérêt pour moi. C’est surprenant d’entendre son nom au micro. Je suis très content. ”

Notons que le Drakkar possédait un choix en première ronde. L’équipe a également un choix en deuxième ronde et un en troisième.

Le repêchage de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) a commencé à 18 h 30 le 5 juin au Scotiabank Centre de Halifax. Il se poursuivra durant la journée du 6 juin.