Repêchage LHJMQ : un autre choix de 1re ronde pour le Drakkar, qui choisit un défenseur

Le Drakkar de Baie-Comeau a obtenu de nouveaux choix dans le repêchage de la LHJMQ 2026, dont le 17e et le 18e choix de la première ronde. Il sélectionné Enzo Roy.

Originaire de Lévis, le défenseur de 5’9” et 148 livres provient des Chevaliers de Lévis.

Ce choix marque le dernier du Drakkar pour cette première ronde.

Quatre transactions

Il faut mentionner que tout part du 14e choix qui a fait bien du chemin pendant lors de la première ronde.

Plus de 20 minutes après l’annonce de ce choix, qui appartenait à Saint John, quatre transactions ont eu lieu.

Les Sea Dogs de Saint John ont transigé avec les Remparts de Québec. Ceux-ci ont ensuite fait des échanges avec les Saguenéens de Chicoutimi.

De Chicoutimi, le choix est ensuite passé au Drakkar de Baie-Comeau avant de terminer là où il avait commencé, soit à Saint John.

Dans ces transactions, le Drakkar a cédé deux choix (6e et 7e ronde), pour également recevoir des choix (2e, 6e et 8e ronde).

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