Sacré-Coeur : Enracine ton avenir remet huit bourses

Huit bourses d’études ont été remises lors du gala annuel Enracine ton avenir tenu à Sacré-Cœur le 4 juin, afin d’inciter les jeunes étudiants à revenir s’établir dans leur village après leurs études.

Les huit bourses totalisaient un peu plus de 8 000 $, en plus des divers avantages tels que la reconnaissance du milieu et l’engagement dans la communauté.

Les jeunes concernés en sont à différents niveaux de leur parcours académique, certains visant le diplôme d’études professionnelles (DEP), d’autres un diplôme au niveau collégial et finalement les universitaires.

Comme chaque année, 12 lauréats avaient été choisis au terme d’un processus de sélection avec formulaire et jury.

Le tout est signé Développement Sacré-Cœur, qui organise à la fois le gala, le processus de sélection et les différents à-côtés de l’événement.

Des racines fortes

La directrice de Développement Sacré-Cœur, Marjorie Deschênes, a fait savoir qu’une idée revenait souvent dans les formulaires d’application.

« À la question du pourquoi ils voulaient revenir à Sacré-Cœur, il y avait souvent la famille qui ressortait et des activités comme la chasse et la pêche », a-t-elle révélé durant son discours d’ouverture.

Elle a enchaîné que cette réponse honnête prouvait qu’il n’y avait pas réponses compliquées et que le désir allait droit à l’essentiel.

« C’est pour ça que ça s’appelle Enracine ton avenir. Parce que l’avenir, ça grandit là où les racines sont fortes », a-t-elle illustré.

Marjorie Deschênes et Serge Deschênes de Développement Sacré-Coeur, instigateur de l’événement. Photo Renaud Cyr

Quelques nouveautés

Dans un souci de faire participer le public et de varier le déroulement de la soirée, Développement Sacré-Cœur a procédé à quelques ajouts lors du gala.

Les gens peuvent désormais voter pour leur parcours coup de cœur, qui se mérite une bourse de 200 $.

Les boursiers sont également séparés en catégories plus faciles à classer, dans un souci « d’être le plus juste possible ».

Marjorie Deschênes indique que les jeunes sont appelés à prendre plus de place dans l’organisation du gala et révèle qu’ils pourraient être responsables de l’animation dans le futur.

Les jeunes toujours au rendez-vous

Le Journal a voulu savoir si les applications étaient toujours fréquentes avec les années.

« Les formulaires sont bien remplis et les jeunes sont toujours au rendez-vous », affirme sans détour Mme Deschênes.

D’anciens candidats sont également intervenus lors du gala sous forme de vidéo aux nouveaux lauréats tout comme les deux mentors de cette année, Claudia Savard et Maxim Boulianne.

Le son de cloche est le même : tous s’entendent sur la pertinence d’avoir un coup de pouce lorsqu’ils ont commencé dans la vie.

« Ce qu’ils nous partagent, c’est qu’ils sentent qu’ils sont importants dans leur milieu et l’impression d’être considérés chez eux », remarque Mme Deschênes.

Et la suite ?

Marjorie Deschênes fait part de son désir qu’Enracine ton avenir devienne un programme plutôt qu’un gala éventuellement.

« On a couronné les gagnants qui répondent à un formulaire, mais il y a des gens qui sont déterminés à revenir chez nous, mais qui n’ont pas nécessairement eu accès à ces bourses-là », estime-t-elle.

« Mon rêve, ce serait d’avoir les moyens d’accompagner tous les jeunes du village qui partent aux études et de voir comment on peut les accompagner à revenir s’établir ici », termine la directrice.