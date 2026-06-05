Sens unique sur la rue St-Marcellin Ouest aux Escoumins

La Municipalité des Escoumins rendra une partie de la rue St-Marcellin Ouest à sens unique pour la période estivale par souci de stationnement, car elle aménage présentement un espace dédié aux artisans et aux commerçants en bas de la vieille côte.

Il y a eu plus de peur que de mal lorsque l’instance municipale a partagé son intention en ce sens sur ses réseaux sociaux. Une séance municipale a d’ailleurs eu lieu le 4 juin pour discuter du sens unique, point ajourné lors de la dernière réunion. Une résolution a été adoptée pour accepter le projet.

Ne vous inquiétez pas en haut de la côte, le sens unique sera situé en bas de la vieille côte près de la crème molle et de la poissonnerie et n’affectera pas le quartier.

En entrevue avec le Journal, le maire André Desrosiers précise qu’il s’agit d’un point du dernier conseil municipal qui n’avait pas été adopté.

Il indique que le conseil était en réflexion pour l’aspect stationnement de son nouvel aménagement, où de petits kiosques pour les artisans et les commerçants sont en train d’être construits.

« On n’a pas été capable de trouver une alternative, donc on s’est dit qu’une petite partie de la rue pourrait être transformée », fait-il savoir.

Cet état sera seulement en fonction durant la période estivale.

Harmonie

C’est le concept de l’harmonie qui illumine la vision du maire et du conseil.

Le plan concerne les deux entrées situées dans la nouvelle côte de la route 138 qui mènent à la poissonnerie et à la crème molle.

La première entrée située le plus au sommet et qui descend vers les commerces mènera l’automobiliste vers le bas, où un côté de la rue sera réservé pour le stationnement.

Toutefois, on ne pourra pas aller de la deuxième entrée qui est plus en bas pour remonter et sortir au sommet.

« Si on rentre par là pour aller à la poissonnerie par exemple, on va être correct. Par contre, on ne pourra plus remonter et sortir par l’entrée en haut », illustre le maire.

Respect

Cette décision vient aussi du désir du conseil de respecter les deux commerces, qui connaissent un bon achalandage dans leur stationnement respectif l’été.

« On regardait pour le stationnement et on s’est dit qu’on ne pouvait pas laisser les gens se stationner à la crèmerie, car ils n’auront plus de place pour leurs clients », donne en exemple M. Desrosiers.

Ce dernier estime qu’il y a une vingtaine de places de stationnement sur la rue et qu’elles seront suffisantes pour passer un bel été.

Lorsque les kiosques seront complétés, le maire prévoit que ce secteur fera office de petit marché public avec les services complémentaires autour.

« Il y a des vendeurs de légumes ou des artisans qui viennent sur la promenade, mais maintenant ils vont avoir une place à l’abri », indique le maire. « Ils ne seront pas à la merci de la température », ajoute-t-il.