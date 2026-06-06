Baie-Comeau : un homme atteint par balle sur la rue de Bretagne

Par Karianne Nepton-Philippe 2:33 PM - 6 juin 2026
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La Sûreté du Québec enquête sur un événement s'étant produit le 4 juin au soir à Baie-Comeau.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Un homme de 42 ans a été atteint d’au moins un projectile d’arme à feu le 4 juin vers 21 h 30, sur la rue de Bretagne à Baie-Comeau. 

” Il fut transporté au centre hospitalier de Baie-Comeau, puis transféré vers un autre centre hospitalier dans la Capitale-Nationale. Sa vie ne serait pas en danger ”, confirme la sergente Élizabeth Marquis de la Sûreté du Québec (SQ). 

Cette dernière indique que ” selon les premières informations, il pourrait s’agir d’un guet-apens dans le milieu du crime organisé ”. 

La SQ ajoute qu’un véhicule suspect a été intercepté sur la route 172 à Saint-Fulgence et sa conductrice a été arrêtée. 

” L’enquête se poursuit ”, conclut la sergente. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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