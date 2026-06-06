Diocèse : une journée pour bâtir des ponts à Sept-Îles

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 6 juin 2026
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La Rencontre diocésaine de la fraternité se tiendra à l'église Sainte-Famille, située au 15, rue Comeau, à Sept-Îles. Photo Diocèse de Baie-Comeau

Le diocèse de Baie-Comeau convie les Nord-Côtiers à une journée de réflexion, de dialogue et de partage le 13 juin à Sept-Îles. Placée sous le thème « Une communion à construire », la Rencontre diocésaine de la fraternité souhaite réunir des personnes de tous horizons dans un esprit d’ouverture et de solidarité.

L’événement, qui se déroulera de 10 h à 16 h, vise à favoriser les échanges et le rapprochement entre les différentes composantes de la communauté nord-côtière.

Cette journée se veut une occasion de dialogue et de rencontre dans un contexte marqué par la diversité culturelle, générationnelle et sociale.

« Dans un monde où l’on se croise souvent sans se rencontrer, cette journée veut ouvrir un espace simple et vrai : écouter, partager, se laisser déplacer par l’autre », explique Jimmy Delalin, membre de l’équipe d’animation.

L’activité se déroulera en présence de l’évêque du diocèse de Baie-Comeau, Mgr Pierre Charland. Selon M. Delalin, les participants seront invités à vivre « une expérience concrète de rencontre, dans la diversité des cultures, des générations et des histoires ».

Les organisateurs souhaitent rejoindre un large public. « Nous souhaitons particulièrement accueillir les jeunes adultes, les personnes issues de l’immigration et les membres des Premières Nations, tout en ouvrant largement cette rencontre à toutes celles et ceux qui désirent marcher ensemble dans un esprit de fraternité », souligne Denise Saint-Pierre, coanimatrice de la journée.

L’accueil des participants débutera à 9 h 30 à l’église Sainte-Famille, située au 15, rue Comeau, à Sept-Îles. Un repas sera servi sur place à midi en échange d’une contribution volontaire.

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’information ou s’inscrire auprès de Denise Saint-Pierre au 418 589-5744 ou par courriel à educfoidbc@cgocable.ca.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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