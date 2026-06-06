Entrevue | Le Drakkar avait l’objectif d’être « présent » tout au long du repêchage LHJMQ

C’est mission accomplie pour le Drakkar de Baie-Comeau au repêchage 2026 de la LHJMQ, dit l’entraineur-chef Patrice Bosch. Avec huit des 27 transactions qui ont eu lieu, le Drakkar voulait être « présent », surtout en première et deuxième ronde.

« On a démontré qu’on avait des objectifs et on a voulu les atteindre. On a pris toutes les opportunités qu’on pouvait avoir pour s’avancer afin d’avoir les joueurs qu’on voulait », souligne-t-il en entrevue avec le Journal.

« On voulait surtout être présent au début pour pouvoir choisir les joueurs qu’on avait ciblés. On a eu cinq choix dans les deux premières rondes », ajoute-t-il.

Notons que dès la première ronde, l’organisation a réalisé trois transactions, avec Chicoutimi, Saint John et Rimouski. Celui lui a permis de repêcher trois joueurs, soit Tommy Leroux, Enzo Roy et Nathan Boulanger.

D’ailleurs, en choisissant un attaquant, un défenseur et un gardien dès le début, l’équipe voulait s’assurer de renforcer tous les plans et « couvrir toutes les positions ».

Le Drakkar a aussi été impliqué dans la fameuse transaction entre cinq équipes pour le 14e choix au premier tour.

Il a également échangé Thomas Desruisseaux, qu’il avait acquis d’une transaction avec Chicoutimi plus tôt dans la semaine, avec Victoriaville contre Brayden Besner, deux choix de l’encan 2026 et un pour 2027.

Baie-Comeau est l’organisation qui a fait le plus d’échanges les 5 et 6 juin à Halifax. « On ne doit pas être loin du record », lance Patrice Bosch à la blague, réagissant au nombre de transactions de l’équipe.

Chose certaine, l’entraineur-chef croit que le Drakkar « est allé chercher des gars qui seront des joueurs dominants dans la ligue, dans leurs rôles respectifs ».

« On a aussi choisi des individus de qualité qui entrent dans l’identité Drakkar », soutient Patrice Bosch.

« On avait un plan bien précis et il a été bien suivi. Il y a une couple de petites courbes au travers, évidemment, mais tout le monde est content des joueurs qu’on a repêchés », conclut-il.

Voici toutes les sélections du Drakkar :

1-12 : Tommy Leroux

1-17 : Enzo Roy

1-18 : Nathan Boulanger

2-23 : Bryce Lazare

2-36 : Axel Bolduc

3-47 : Alexandre Noël

4-55 : Justin Graf

4-60 : Joey Bégin

4-66 : Damien Roy

5-73 : Mavrick Savard

6-95 : Nick Evans

8-127 : Ryan Poirier

10-163 : Dax Doiron

11-181 : Eliot Éthier

12-199 : Christopher St-Hilaire