Le Drakkar sélectionne deux autres joueurs au repêchage LHJMQ

Entre la cinquième et la septième ronde du repêchage de la LHJMQ 2025, le Drakkar de Baie-Comeau a sélectionné deux joueurs.

Tout d’abord, Baie-Comeau a repêché Mavrick Savard durant le cinquième tour. L’attaquant est le 73e choix au total et provient des Grenadiers de Châteauguay.

Lors de la ronde suivante, le Drakkar a choisi un défenseur. L’américain Nick Evans, des Corpus Christi IceRays, est le 95e choix au total.

Baie-Comeau n’a pas parlé lors de la septième ronde. L’organisation devrait s’exprimer à trois reprises lors de la 8e.

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