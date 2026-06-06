Le Drakkar sélectionne deux autres joueurs au repêchage LHJMQ

Par Karianne Nepton-Philippe 11:22 AM - 6 juin 2026
Temps de lecture :

Voici les derniers choix du Drakkar de Baie-Comeau procède lors du repêchage LHJMQ 2026. Photo Groupe North Shore

Entre la cinquième et la septième ronde du repêchage de la LHJMQ 2025, le Drakkar de Baie-Comeau a sélectionné deux joueurs. 

Tout d’abord, Baie-Comeau a repêché Mavrick Savard durant le cinquième tour. L’attaquant est le 73e choix au total et provient des Grenadiers de Châteauguay.

Lors de la ronde suivante, le Drakkar a choisi un défenseur. L’américain Nick Evans, des Corpus Christi IceRays, est le 95e choix au total. 

Baie-Comeau n’a pas parlé lors de la septième ronde. L’organisation devrait s’exprimer à trois reprises lors de la 8e

À lire aussi : 

Repêchage LHJMQ : les sélections du Drakkar de la 3e et 4e ronde

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Drakkar Sport

Repêchage LHJMQ : les sélections du Drakkar de la 3e et 4e ronde

Actualité Société Sport

Une marche au profit d’un projet d’appartements supervisés

Actualité Drakkar Sport

Repêchage LHJMQ : le Drakkar échange Desruisseaux

Lire également

Actualité Drakkar Sport

Repêchage LHJMQ : les sélections du Drakkar de la 3e et 4e ronde

Consulter la nouvelle
Actualité Société Sport

Une marche au profit d’un projet d’appartements supervisés

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 juin 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord