(PHOTOS) La Trotte fait bouger les familles à Forestville

Petits et grands ont chaussé leurs espadrilles samedi pour participer à la 49e édition de La Trotte de Forestville. Sous une température idéale, l’événement a une fois de plus rempli sa mission : faire bouger les familles dans un climat de plaisir et de camaraderie.

Près d’une centaine de participants, enfants et adultes confondus, ont pris part aux différentes activités de cette tradition bien ancrée dans la communauté forestvilloise, le 6 juin.

La météo a également collaboré au succès de l’événement. Le ciel est demeuré clément tout au long des compétitions, offrant des conditions confortables aux participants. La pluie n’est arrivée qu’en fin d’après-midi, une fois les activités sportives terminées.

Sur le terrain, l’esprit de camaraderie était palpable. Les jeunes participants s’encourageaient mutuellement avant, pendant et après les épreuves. Plusieurs prenaient le temps de féliciter leurs amis à la ligne d’arrivée, contribuant à créer une ambiance chaleureuse et rassembleuse.

« C’est une journée dédiée au plaisir de bouger », rappelle l’administratrice Marie-Pier Gagnon. L’événement vise notamment à promouvoir les saines habitudes de vie et à démontrer aux jeunes l’importance d’intégrer l’activité physique dans leur quotidien.

Des parcours de 1 km, 2,5 km, 5 km et 10 km étaient proposés aux coureurs des différentes catégories d’âge. Du côté du vélo, seulement les jeunes élèves pouvaient participer, soit de la maternelle au secondaire.

Un léger contretemps est toutefois venu ponctuer la journée lorsqu’une erreur dans l’identification d’une partie du parcours a causé une certaine confusion. Les bénévoles sont rapidement intervenus afin de corriger la situation et permettre le bon déroulement des activités.

Malgré cet imprévu, l’organisation se dit satisfaite du déroulement général de l’événement.

Après les compétitions, participants, familles et bénévoles se sont réunis autour d’un dîner de hot-dogs, prolongeant ainsi l’esprit de convivialité qui caractérise La Trotte depuis plusieurs décennies.

Profitant de l’occasion, Marie-Pier Gagnon a tenu à remercier les nombreux bénévoles ainsi que les commanditaires qui contribuent année après année à la réussite de l’événement.

Après avoir présenté ses excuses concernant l’erreur sur le parcours, elle a également tourné le regard vers l’avenir avec enthousiasme.

« La 50e édition va être sur la coche », a-t-elle lancé sous les applaudissements. La bénévole a également tenu à remercier l’ancienne présidente du Club La Trotte, Manon Foster, pour toutes ses années de dévouement à cette journée sportive.

Cette 49e édition servait d’ailleurs de prélude aux célébrations du 50e anniversaire de La Trotte de Forestville, qui seront soulignées l’an prochain. D’ici là, les organisateurs peuvent se réjouir d’avoir offert une nouvelle journée où le plaisir de bouger en famille était véritablement à l’honneur.

L’événement en photos et vidéos

Les jeunes cyclistes ont montré leur savoir-faire sur la piste d’athlétisme. Photo Johannie Gaudreault

La mascotte Trotti a aidé les jeunes à s’échauffer avant leur course. Photo Johannie Gaudreault

La Trotte a rassemblé toutes les générations le 6 juin à Forestville. Photo Johannie Gaudreault

Keven Gauthier, Henri Cyr et Michaël Martel sont montés sur le podium dans la catégorie 10 km masculin 39 ans et moins. Photo Johannie Gaudreault