Repêchage LHJMQ : le Drakkar échange Desruisseaux

Le Drakkar de Baie-Comeau a été actif durant la 2e ronde du repêchage LHJMQ 2026 en procédant d’autres transactions. L’organisation a échangé Thomas Desruisseaux, acquis cette semaine de Chicoutimi, avec les Tigres de Victoriaville.

Tout d’abord, une transaction avec Gatineau a permis au Drakkar de sélectionner Bryce Lazare au 23e choix au total. L’attaquant est originaire de Dollard-des-Ormeaux et jouait avec la formation des Lions du Lac St-Louis.

Ils ont ensuite repêché le défenseur Axel Bolduc (36e), qui provient des Chevaliers de Lévis. Il est originaire de Saint-Éphrem-de-Beauce. Ce choix est survenu après une transaction entre Baie-Comeau et Victoriaville. Le Drakkar a échangé Thomas Desruisseaux contre Brayden Besner, un choix de 12e ronde et un choix de 2e ronde de 2026 ainsi qu’un choix de 2e ronde de 2027.