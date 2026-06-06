Repêchage LHJMQ : les sélections du Drakkar de la 3e et 4e ronde

Par Karianne Nepton-Philippe 10:25 AM - 6 juin 2026
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En troisième ronde du repêchage LHJMQ 2026, le Drakkar a sélectionné Alexandre Noël. Photo Facebook (Drakkar de Baie-Comeau)

Quatre joueurs ont été repêchés par le Drakkar de Baie-Comeau lors de la 3e et de la 4e ronde du repêchage LHJMQ 2026. 

Tout d’abord, l’organisation a sélectionné le défenseur Alexandre Noël des Gaulois St-Hyacinthe (47). C’était le seul choix du 3e tour du repêchage pour Baie-Comeau. 

Trois joueurs ont ensuite été choisis par le Drakkar durant la quatrième ronde. 

Il s’agit de l’attaquant Justin Graf des Cedar Rapids RoughRiders (55), du défenseur Joey Bégin des Albatros du Collège Notre-Dame (60) et l’attaquant Damien Roy des Cantonniers de Magog (66). 

Pour en savoir plus sur le repêchage : 

Repêchage LHJMQ : le Drakkar échange Desruisseaux

Repêchage LHJMQ : voici les choix du Drakkar pour le 6 juin 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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