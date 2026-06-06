Repêchage LHJMQ : les sélections du Drakkar de la 3e et 4e ronde

Quatre joueurs ont été repêchés par le Drakkar de Baie-Comeau lors de la 3e et de la 4e ronde du repêchage LHJMQ 2026.

Tout d’abord, l’organisation a sélectionné le défenseur Alexandre Noël des Gaulois St-Hyacinthe (47). C’était le seul choix du 3e tour du repêchage pour Baie-Comeau.

Trois joueurs ont ensuite été choisis par le Drakkar durant la quatrième ronde.

Il s’agit de l’attaquant Justin Graf des Cedar Rapids RoughRiders (55), du défenseur Joey Bégin des Albatros du Collège Notre-Dame (60) et l’attaquant Damien Roy des Cantonniers de Magog (66).

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