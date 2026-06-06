Une marche au profit d’un projet d’appartements supervisés

Les Chevaliers de Colomb de Forestville invitent la population à enfiler ses chaussures de marche le 13 juin pour une nouvelle édition de la Marche les p’tits bonheurs. L’activité-bénéfice vise à soutenir le projet Je prends mon envol, qui souhaite offrir des appartements supervisés aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique.

Pour une nouvelle année, les Chevaliers de Colomb de Forestville mettent leur énergie au service d’une cause locale en organisant la Marche les p’tits bonheurs. L’événement se déroulera le 13 juin à compter de 13 h, avec un départ prévu au Carrefour communautaire de Forestville, situé sur la rue Blouin.

L’activité permettra d’amasser des fonds pour le projet Je prends mon envol, une initiative qui vise la création d’appartements supervisés destinés à des personnes ayant besoin d’un milieu de vie adapté et sécurisant. Les promoteurs souhaitent offrir un environnement favorisant l’autonomie tout en répondant aux besoins particuliers des futurs résidents.

Selon les informations diffusées par les organisateurs, le projet a pour mission « d’aider à bâtir des appartements supervisés pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle, spectre de l’autisme ou déficience physique ».

Les responsables soulignent également l’importance de l’appui de la communauté pour concrétiser cette vision. « Ensemble, nous pouvons construire un lieu sécurisant pour s’épanouir et prendre son envol à son rythme », indique l’organisme.

Depuis plusieurs années, la Marche les p’tits bonheurs permet de mobiliser les citoyens autour d’une cause locale et de recueillir des fonds pour soutenir le développement du projet. Les organisateurs espèrent encore une fois une forte participation de la population.

Les personnes intéressées à participer à la marche ou à soutenir la collecte de fonds sont invitées à se présenter au point de départ le jour de l’événement ou à communiquer avec les responsables du projet.

De plus, les Chevaliers de Colomb seront présents lors de la journée de La Trotte à Forestville le 6 juin pour récolter des dons sur place à la cafétéria.