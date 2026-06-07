Camp de pêche de la Moisie : les Innus franchissent une étape de plus

La Cour supérieure a tranché en faveur des Innus de Uashat mak Mani-utenam, tandis que le Camp de pêche de la rivière Moisie réclamait une injonction interlocutoire pour leur interdire de pêcher et d’accéder au territoire dans le secteur.

« Considérant que l’injonction est un remède discrétionnaire et tenant compte du principe de réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones, la Cour décide de ne pas accorder l’injonction interlocutoire », peut-on lire dans un communiqué de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam.

Il y a près d’un an, le Camp de pêche de la rivière Moisie (CPRM) a déposé une demande introductive d’instance visant à obtenir une injonction provisoire, une interlocutoire et finalement une permanente contre les Innus de Uashat mak Mani-utenam.

L’objectif est d’interdire aux Innus de pêcher, d’ancrer leurs embarcations et d’accéder au territoire du Nitassinan dont le CPRM revendique la propriété.

En juillet 2025, la demande provisoire a été refusée au CPRM. En avril 2026, la cause pour la demande provisoire a été entendue. Vendredi dernier, la juge a rendu sa décision et a décidé de ne pas l’accorder non plus.

« C’est une victoire importante pour les Innus de UMM, mais aussi plus largement pour la réconciliation », a commenté le chef d’ITUM, Jonathan Shetush. « Nos membres continueront d’exercer leur mode de vie et leurs activités traditionnelles de manière responsable, dans le respect de leurs droits et de leurs responsabilités envers leur Nitassinan. »

Le Conseil précise être pleinement engagé à défendre les droits et intérêts des Innus de Uashat mak Mani-utenam à l’égard de la Mishta-Shipu, « notamment dans le cadre des prochaines étapes de ces procédures ».

La demande d’injonction permanente devra notamment être entendue.

Il rappelle « l’importance de demeurer pacifiques en tout temps et de maintenir une cohabitation harmonieuse et respectueuse envers l’ensemble des usagers ».