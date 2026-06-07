Golf et solidarité au profit du Club Lions à Forestville

Golf, animation, encan renouvelé et tirage d’une œuvre de l’artiste Linda Isabelle seront au rendez-vous lors de la troisième édition du tournoi de golf du Club Lions LRPMF. L’événement vise à amasser des fonds pour soutenir les activités de l’organisme tout en offrant une journée festive aux participants.

Le Club Lions Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer et Forestville invite la population et les entreprises de la région à prendre part à la troisième édition de son tournoi de golf annuel, qui se déroulera le 19 juin au Golf Le Méandre à Forestville.

Placée sous le thème country, cette activité-bénéfice se tiendra sous la présidence d’honneur d’Albertus Savard, homme d’affaires forestvillois. Les organisateurs souhaitent offrir une journée à la fois rassembleuse et divertissante, tout en contribuant au financement des projets et services du Club Lions.

« Ce tournoi représente une excellente occasion de se divertir et de financer notre organisme », souligne le Club Lions dans son invitation.

Au-delà de la compétition amicale sur les verts, plusieurs activités sont prévues tout au long de la journée. Les participants pourront profiter d’animations et d’amusements, en plus de prendre part à un encan présenté sous une nouvelle formule.

L’événement comprendra également le tirage d’une œuvre réalisée par l’artiste-peintre Linda Isabelle, une activité qui s’ajoute à la programmation de la journée.

Le Club Lions LRPMF espère ainsi réunir golfeurs, partenaires et membres de la communauté pour une journée de sport, de divertissement et de solidarité au profit de sa mission.