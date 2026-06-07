Une romance campée dans les monts Groulx pour l’autrice Gabrielle Gagné

Le premier roman de l’autrice Gabrielle Gagné se déroule sur la Côte-Nord, entre Les Escoumins et les monts Groulx. C’est une romance mettant en vedette le paysage nord-côtier, qui invite à se poser et à ralentir.

Gabrielle Gagné est massothérapeute et kinésiologue. Elle vient de faire paraître son premier roman Souffler sur les braises, aux Éditions Hurtubise, dont l’histoire se déroule sur la Côte-Nord.

Le roman est une romance contemporaine qui aborde entre autres les thématiques de l’épuisement professionnel et de l’environnement. En travaillant dans le milieu de la santé, l’autrice observe que beaucoup de personnes vivent des épuisements professionnels.

« Je vois beaucoup des gens qui remettent en question les paradigmes du travail, qui se réorientent. Ça fait partie de mon quotidien, autant avec les patients que je traite, mais des fois avec des collègues ou des gens dans le milieu. C’est des questions qu’on se pose, sans avoir la solution », dit Gabrielle Gagné.

Dans le roman, le personnage d’Olivia décide de prendre une pause de son travail et de se rendre sur la Côte-Nord, pour essayer d’aller mieux, après ce qui s’apparente à un épuisement professionnel. Elle y fera la rencontre d’Annabelle, une chaleureuse habitante des Escoumins et de Pierre, un quarantenaire vivant en ermite dans son camp, au pied des monts Groulx.

C’est suite à un voyage sur la Côte-Nord pour une traversée des monts Groulx que l’autrice a eu envie de poser son histoire dans le territoire nord-côtier.

« Je trouve que les lieux comme la Côte-Nord, ça relativise vraiment beaucoup les choses. Ça rend tout plus petit un peu, ça te reconnecte à toi-même et ça te ramène à l’essentiel aussi. On sort un peu du hustle de courir tout le temps plus et d’aller tout le temps vite », dit Mme Gagné.

Le roman combine habilement la prose et la poésie. L’autrice explique que les fragments poétiques contenus dans le roman ont été écrits suite à son voyage dans la région, en 2022.

« J’ai vraiment commencé comme ça. On dirait que ça a été ma façon de digérer mon expérience. Cette impression de vide, de manque de la Côte-Nord », explique l’autrice.

Pour Mme Gagné, le roman contient des thèmes assez universels et qui, selon elle, peuvent rejoindre tout le monde.

« Ce sont des réflexions qu’il faut se poser collectivement sur notre rapport au temps. Je pense sincèrement que ce roman fait beaucoup de bien aussi », conclut Gabrielle Gagné.