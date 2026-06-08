Accident sur la 138 à Pointe-aux-Outardes : la circulation interrompue près de 40 minutes

Par Anne-Sophie Paquet-T. 5:00 PM - 8 juin 2026
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La sortie de route est survenue sur la route 138, en direction est, à l'approche du secteur des Buissons à Pointe-aux-Outardes. Photo courtoisie

Une sortie de route est survenue vers 15 h 30, lundi après-midi, sur la route 138 à Pointe-aux-Outardes.

Selon la sergente aux communications de la Sûreté du Québec, Élisabeth Marquis, l’accident s’est produit à l’intersection de la route 138 et du chemin Principal. Les policiers ont été appelés sur les lieux afin de sécuriser le secteur.

« Il s’agit d’une sortie de route et l’on parle de blessures mineures pour la personne concernée », a précisé la sergente Marquis.

D’après un témoin, la circulation a été complètement interrompue dans les deux directions pendant environ 30 à 40 minutes.

La situation est finalement revenue à la normale en fin d’après-midi et la circulation a pu reprendre dans les deux sens.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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